Horóscopos de Nana Calistar HOY 22 de septiembre: Los 3 signos zodiacales que esperan una gran fortuna

Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones para todos aquellos que quieren estar un paso adelante en su destino, el cual, sus fieles seguidores están al pie del cañón y esperan con ansias sus recomendaciones y predicciones diarias para poder iniciar este domingo 22 de septiembre con toda la actitud y la mejor de las suertes, junto con los consejos más reveladores a todos los signos del zodiaco; sus consentidos de la astrología.

Para este cuarto domingo del mes, la vidente ha revelado a los 12 horóscopos su destino en el ámbito del amor, suerte, dinero, familia, salud y trabajo, en el que la mayoría de los astros tendrá que hacer una profunda reflexión sobre lo que ha pasado unos días antes para no cometer los mismos errores.

Nuevas oportunidades económicas para este domingo Foto: Especial

Los signos que esperan una gran fortuna HOY

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, Cuidado con amores de una noche, los cuales pudieran afectar tu corazón, recuerda que se te da mucho el enamorarte rápido. Aprende a buscar nuevas oportunidades en lo laboral porque te llegarán mejores y posiblemente fueras de México.

Ciclos que hay que analizar y ver qué has hecho por consolidar tus sueños, no te quedes con ganas de nada, aprende a disfrutar lo que la vida pone en tu camino, cuidado con tratar de cambiar a las personas, no vale la pena gastar el tiempo en eso, sino que puedes aceptarlas como son a lo que sigue.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, vienen días de muchos cambios y reflexión, vas a madurar un chorro sin darte cuenta.

En lo laboral, muchos cambios y buenas oportunidades; sin embargo, debes de enfocarte en hacer tus cosas. Viaje en el cual te distraerás mucho si es con tu pareja podría revivir la llama del amor.

Tu economía comenzará a mejorar mucho y viene otro viaje a finales de noviembre. No cambies tus sueños y metas por cumplir los de las demás personas, ten presente que primero eres tú, después tú y al final tú.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, la vida te pondrá a tu paso a muchas personas de las cuales vendrán traiciones, sobre todo una de piel blanca en fechas próximas.

Te viene un amor muy fuerte, más o menos entre tu edad, debes de ser muy persuasivo y notar su interés por ti, ya que por tu arrogancia y falta de ganas de amar podrías dejarle ir.

Deseas una relación estable y te quejas tanto de que el amor no llegue, pero al final no haces nada para atraer a la persona correcta porque te la has pasado entreteniéndote con quien ni te mira ni te masca.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu noble y tienes buenos sentimientos, te enamoras muy fácil y te cuesta trabajo olvidar a quien amas.

Hay posibilidades de iniciar una relación, solo es cuestión de decidirte, has tenido varias oportunidades; sin embargo, te aterra ser engañado o engañada.

No caigas en provocaciones de familiares ni te quejes por cuestiones que tienen solución, la vida te llenará de oportunidades laborales y sobre todo cambios en asuntos económicos.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, a la fregada la espera, no estás para perder el tiempo, sino para tomar decisiones, quien te quiera en tu vida lo demostrará, quien no solo te dará largas.

Algunas veces caes en errores por complacer a personas que quieres o significan mucho en tu vida. Aléjate de relaciones prohibidas si no quieres terminar mal, recuerda que el karma es perro y en cualquier momento te puede llegar.

Tu buen corazón te mostrará el camino que debes de seguir para la consolidación de tus metas, ten presente que hay que trabajar si quieres lograr tus sueños y objetivos, algunas veces eres muy exigente con tu pareja, pero tú no estás dispuesto o dispuesta a complacer en lo que te pide.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, a la tiznada la gente bufona y sin qué hacer, ya deja esas tonterías por la paz, no tiene por qué afectarte los comentarios negativos de personas que al no poder superarte tienen que criticarte.

Posiblemente, te des cuenta de que eso que pensabas sobre cierta persona resulte cierto, podrías decepcionarte, sin embargo, te darás cuenta de que las cosas pasan por algo.

No temas a cambios, ya que te van a beneficiar demasiado, ten cuidado con familia, podría complicarse una situación en estos días.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables, así que no te martirices por alguien que se fue y no quiso seguir a tu lado.

Si tienes una relación hay muchas posibilidades de que esta (la relación) pase a otra etapa, solo pon en claro lo que quieres, buscas y necesitas.

Algunas veces te cuelgas mucho y te da por recordar cosas del pasado, tienes que deshacerte de eso y darte cuenta de que el pasado ya fue, nada tienes que seguir haciendo ahí, tienes un panorama muy amplio para ser feliz con quien tú desees.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no permitas que te manipulen, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó; sin embargo, la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores.

Vienen oportunidades muy buenas en la cuestión de negocios, cambios en trabajo y posibilidades de que te ofrezcan algo mejor. Ten cuidado con contar planes, ya que la envidia te puede fregar muchos proyectos.

Ten cuidado con dos amistades, puesto que han estado despotricando un montón de chismes en tu contra. Ten presente que el amor no te va a llegar realizado, tendrás que construirlo con la persona que tú elijas. Hay posibilidades de cambios en cuestiones de trabajo, podría llegar un nuevo nombramiento.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no pierdas ya el tiempo con gente tonta que solo te busca cuando necesita algo, pero mientras, ni sus luces, recuerda que tú naciste para ser buscado o buscada y no para andar mendigando migajas de atención.

Enfócate en tus sueños a corto plazo si eres demasiado ambiciosos con ellos o conseguirás ni maíz. Hay posibilidades de reencontrarte con una expareja, te darás cuenta como la vida lo ha puesto a pagar sus errores, recuerda que el karma tarde o temprano cobra factura.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Cuídate mucho de chismes y habladurías, ya que hay personas que te están tirando mala leche en tu círculo de amistad, no confíes en todas las personas que te rodean y busca la manera de centrar tu tiempo y energía en tu bienestar.

Te enteras de una fiesta o evento social en el cual no fuiste requerido o requerida. No dejes que malos comentarios en tu trabajo te hagan tener un mal día, tú haz lo tuyo y manda a la fregada a quien no le parezca tu forma de ser.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, un viaje en puerta, te encontrarás con expareja y recordarán bellos momentos. Una amistad regresará con la cola entre las patas.

Te sentirás confundido o confundida con una persona, aléjate de relaciones prohibidas, no lastimes a quien no lo merece. A la tiznada, el pasado y el futuro, aprende a centrar tus energías en el presente y mandar a la goma todo eso que nomás te frustra o te hace sentir de la fregada, la vida te da otra oportunidad para recuperar el tiempo perdido e invertir tu energía en tus proyectos.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, la vida se torna bella para ti, pero necesitas aprender a no mutilarte y darte cuenta de que el menos culpable fuiste tú de lo sucedido.

Reunión familiar o convivencia, te la pasarás de lo mejor. Aguas con pérdidas de objetos y dineros. Viene una fiesta en puerta o salida con amistades, trata de no gastar tanto dinero en el chupe, ya que andarás con problemas económicos a finales del mes, puesto que se te juntarán unos pagos.

No temas a los cambios, recuerda que la vida te da la opción de mandar a la tiznada eso que te hirió y abre los brazos a nuevas oportunidades.

¿Qué signo soy si nací el 22 de septiembre?

Aries: 21 de marzo y el 20 de abril

Tauro: 21 de abril y 21 de mayo

Géminis: 22 de mayo y 21 de junio

Cáncer: 22 de junio y 23 de julio

Leo: 24 de julio y 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto y 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre y 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre y 22 de noviembre

Sagitario: 23 de noviembre y 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre y el 19 de enero

Acuario: 20 de enero y el 19 de febrero

Piscis: 20 de febrero y el 20 de marzo

DRV