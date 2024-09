VIDEO: sicarios entran a cochera a intentar robar el automóvil a una familia en Culiacán

En redes sociales se viralizó un video donde un grupo de sicarios ingresaron a una cochera para intentar robar el automóvil a una familia en la colonia Guadalupe Victoria, en la ciudad de Culiacán, sin embargo, fracasaron al no poder abrirlo, dejando sorprendidos a los usuarios de redes sociales por no mostrar una reacción violenta, al frustrarse el hurto.

De acuerdo con el video grabado por las cámaras de seguridad del hogar, el incidente ocurrió el pasado 17 de septiembre, a las 21:19 horas, y muestra la cochera abierta, segundos después ingresa un grupo de al menos cinco hombres fuertemente armados, portando chalecos antibalas y con el rostro cubierto.

Un grupo de sicarios ingresó a un domicilio para intentar robar el automóvil a una familia en Culiacán. Créditos: Especial.

Este grupo de sicarios observa que están siendo grabado, pero esto no los detuvo, sin embargo, al intentar abrir la puerta del carro ésta no cedió y decidieron mejor retirarse, no sin antes despedirse de la familia con un saludo a la cámara.

Continúa la violencia en Culiacán tras guerra entre Mayos y Chapitos

La violencia continúa marcando el día a día en Culiacán desde que comenzó la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, los mayos y los chapitos, el pasado lunes 9 de septiembre.

De acuerdo con datos de la Fiscalía de Sinaloa hasta el 17 de septiembre suman 31 personas fallecidas; 32 víctimas de secuestro, de las cuales 4 han sido liberadas; y 27 civiles detenidos. Se han registrado 29 enfrentamientos, de ellos 13 fueron contra militares, con un saldo de dos militares muertos y 3 heridos

Sigue leyendo:

Encuentran a 11 personas ejecutadas en Ojinaga, Chihuahua

Culiacán: secuestran a 2 hombres y abandonan a una menor mientras comían sushi