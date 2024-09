“No sabe el significado de trabajar”: critican a Agustín Fernández por presumir que sus fans le compran de todo

Luego de la Noche de cine, los participantes de “La Casa de los Famosos México” estuvieron platicando de cómo es su vida habitual y en redes sociales usuarios se mostraron sorprendidos al saber que Agustín Fernández recibe todo tipo de regalos de sus fans. El modelo argentino abordó el tema con Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter, quienes también se mostraron impactadas al saber esto.

“Me dicen ‘qué quieres para tu cumpleaños’”, expuso el amigo de Nicola Porcella al revelar el “apoyo” que recibe de sus admiradoras. “Armé una lista (de regalos) en Amazon y Mercado Libre y ahí (ellas) empezaron a agregar cosas”.

En X, red ahora llamada Twitter, usuarios publicaron el video de la plática de Agustín Fernández con sus compañeras de “La Casa de los Famosos México” y se fueron contra el famoso, a quien le hicieron críticas por presumir que es un “mantenido” a sus 34 años de edad.

“Me regalan de todo, hay cosas que no sé dónde meter. Es una locura, están completamente locas. Me quemé en la cama de bronceado, me duele; una que es doctora me mandó una crema a la puerta de la casa”, externó Agustín Fernández.

Agustín Fernández nació en Buenos Aires, Argentina, y llegó a vivir a México en 2013. Foto: Instagram La Casa de los Famosos México.

Critican a Agustín Fernández y lo tachan de “mantenido”

“Imagínate ser un mantenido y estar orgulloso de eso”, expuso la usuaria de X @rantsvi, quien destacó un fragmento de lo que expresó el amigo de Nicola Porcella. “Agustín: ‘Todo me dan. Les hice una lista de lo que quería en Amazon para mi cumple y me lo compraron. Me falta algo, ¡pum me lo compran!”.

“No sabe el significado de trabajar”, aseguran cibernautas en X que critican a Agustín Fernández por presumir que sus fans le compran todo lo que necesita.

La publicación de la usuaria de X dio pie a más comentarios en contra de Agustín Fernández, como los siguientes: “No sabe el significado de trabajar”, “por este motivo el mantenido de ‘Langostín’ no llevó nada, creía que le iban a regalar hasta los calzoncillos. Está tan acostumbrado a que la doctora cachonda y las otras necesitadas de amor le den todo, que no dejó ni un peso para sus trapos, tipo vividor” y “todavía se atrevía a apoyar las ideas del cuarto Tierra contra Karime (Pindter) porque según nada fue mérito de ella, pero aquí el de los 55 sugars es él”.

Por si fuera poco, el modelo argentino destacó que cuando graba vídeos sus fans están pendientes de todo lo que necesita y se lo compran, yendo desde la ropa hasta productos para el cuidado de la piel o aquello que él quiera, como la camilla para recibir masajes . “Nombramos algo, aparece en la casa (...)”, expuso el modelo argentino, quien dijo que sus fans están activas en redes sociales toda la noche para que él sea tendencia.

De qué trabaja Agustín Fernández

Agustín Fernández nació el 13 de marzo de 1990 en Buenos Aires, Argentina, pero llegó a México en 2013 para trabajar como modelo. En 2018 incursionó en la televisión a través del programa “Enamorándonos” de TV Azteca en el que participó dos años. Dio un brinco profesional en 2020 porque se sumó a las filas de Televisa al ser parte del reality deportivo “Guerreros”.

Agustín Fernández también ha trabajado como conductor, ya que ha sido parte de varios programas. Sin embargo, ahora se enfoca en ser generador de contenido y cuenta con fans que lo apoyan, como les reveló a Brigitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter.

Sigue leyendo:

Mario Bezares: filtran la millonaria cantidad de dinero que podría sumar por participar en “La Casa de los Famosos México”

La mamá de Gala Montes no se guarda nada y le pone un alto a “La Mole”: “Eres un hombrecito” | VIDEO