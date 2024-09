Los mejores MEMES del viernes 13 para que te diviertas y olvides la mala suerte

Hoy es viernes 13, el último del 2024 para ser exactos. Se dice que este día es un mal día, hay mala suerte, todo sale mal y pasan cosas difíciles y extrañas para algunas personas. Este día está lleno de supersticiones como ver a gatos negros, caerse o que las cosas no te salgan como lo esperabas.

Existen diversas teorías por las cuales se le asignó como el día de la mala suerte al viernes 13 | Foto: Pinterest

La realidad es que algunas personas son muy creyentes a la mala vibra de un día por lo que acostumbrar no centrarse en la fecha para no atraer lo malo. También hay quienes son escépticos y no creen el significado oscuro del viernes 13. Creas o no creas, recopilamos los mejores memes para ti este día, y si no te olvidas de la mala suerte, seguro pasarás un momento muy pero muy divertido.

En la mitología nórdica, se decía que si 13 personas se sentaban a cenar, una de ellas moriría antes de que terminara el año | Foto: Pinterest

¿Por qué se cree que el viernes 13 es de mala suerte?

Existen diversas teorías por las cuales se le asignó como el día de la mala suerte al viernes 13, una de ellas es que el viernes 13 es una reminiscencia de la última Cena, donde Judas Iscariote, el traidor, fue el décimo tercer invitado en sentarse a la mesa, otra creencia sugiere que este día es una referencia al día en que Jacques de Molay, el último Gran Maestre de los Caballeros Templarios, fue martirizado en 1307.

La creencia más reciente se acuñó tras el lanzamiento de la cinta "Viernes 13" donde el asesino a suelto salía a destripar a sus víctimas en esa fecha | Foto: Pinterest

En la mitología nórdica, se decía que si 13 personas se sentaban a cenar, una de ellas moriría antes de que terminara el año. En la Edad Media, el número 13 se consideraba un número "incompleto" o "imperfecto", ya que el número 12 se consideraba "completo" (12 meses en un año, 12 signos del zodíaco, etc.). Pero la creencia más reciente se acuñó tras el lanzamiento de la cinta "Viernes 13" donde el asesino a suelto salía a destripar a sus víctimas en esa fecha.

Jason sabe que es día de trabajar | Foto: Pinterest

¿Cómo alejar la mala suerte el viernes 13?

Si eres de las personas que no la quieres pasar mal ese día y tampoco quieres que la mala suerte te persiga, hay unos consejos que pueden implementar para alejar todo lo malo. Recuerda que todas estas creencias son teorías que no tienen evidencia científica pero las creencias populares pueden hacernos sentir en estas malas energías.

Hay quienes sí le temen a este día | Foto: Pinterest

Llevar un talismán de la suerte: como un trébol de cuatro hojas, un cuarzo rosa o un amuleto de la suerte.

Hacer una limpieza energética: quemar salvia, incienso o palo santo para purificar el ambiente.

Realizar un ritual de protección: puede ser círculo de sal o un baño de limpieza.

Evitar decisiones importantes: no tomes decisiones importantes o firmar contratos en este día.

Mantener una actitud positiva: enfocarte en pensamientos positivos y atraer energía buena.

Hacer algo divertido: realiza actividades que te gusten y te hagan sentir bien.

Llevar ropa roja: en algunos países, se cree que el rojo aleja la mala suerte.