¿Qué te limita? Voces Silenciadas, Expresiones Resplandecientes

¿Qué te limita? Abrimos con esta pregunta porque es sumamente importante... ¿a ti qué te limita? ¿Qué es aquello que no te permite ser feliz? Puede que respondas que el dinero te limita, que el tiempo no te permite hacer lo que te gustaría... o alguna otra respuesta. ¿Pero qué pasa cuando le hacemos esta pregunta a personas con discapacidad?

Como equipo de trabajo, fuimos a la asociación Kadima, una asociación civil que tiene como propósito principal la inclusión y participación activa de niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales y/o discapacidad. Todas las historias de vida que logramos escuchar, así como la vocación de la maestra Yolanda, nos dejaron un encuentro que no podría definirse de otra forma que no sea emotivo.

Para el Gobierno de México (2013), existen 8 tipos de discapacidad: física, intelectual, mental, psicosocial, múltiple, sensorial, auditiva y visual. Al platicar con el personal de Kadima, nos contaron que aceptan cualquier tipo de discapacidad. Son una asociación dedicada a la inclusión social; que definiríamos como la búsqueda de igualdad y de mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. El propósito principal de Kadima es lograr que sus integrantes consigan volverse autónomos e independientes.

Cuadros pintados por miembros de Kadima, una asociación que busca la inclusión social de personas discapacitadas.

Créditos: Carlotta de Pompeis

Óliver, uno de los alumnos de la maestra Yolanda, comentó llevar 30 años en Kadima, logrando trabajar en un restaurante, declarándose fanático de los chilaquiles y del chicharrón en salsa verde, como cualquiera de nosotros. Óliver es solo uno de los tantos alumnos que ha conseguido volverse independiente y que hoy su historia es un ejemplo... él está dibujando a Lily, la directora de Kadima, a quien dijo querer mucho.

A falta de agregarle detalles en los ojos que coloreará de color negro y de agregar más color al fondo del cuadro, Óliver expresa otro ejemplo de lo que significa y simboliza el arte para estos alumnos... la maestra Yolanda está sumamente orgullosa de sus chicos y llegó a comentar en entrevista:

“el arte es como un vehículo para transportar sus emociones”

Esto está respaldado por un estudio de la Universidad Complutense de Madrid por parte de Vargas & López (2020); donde incluso mencionan que se restringe mucho a personas con discapacidad para expresarse mediante el arte:

A pesar de las demostradas posibilidades artísticas de las personas con discapacidad (en especial psicosocial e intelectual), la intersección arte - discapacidad aún se subestima y transita por experiencias de desprecio y resignificación, llegando en algunos casos a un (auto)reconocimiento como artista (Otero, 2014), lo que muestra aún una restringida participación cultural. (p.33)

¿Quién dijo que las personas con discapacidad no pueden volverse grandes artistas? La maestra Yolanda presume a sus alumnos, e incluso nos contó que han ganado premios nacionales e internacionales con su arte. Recientemente, realizaron una obra de arte con Giselle Fenig, un mural en el que colaboraron todos los miembros de Kadima.

Parte del mural que pintaron los miembros de Kadima con Giselle Fenig.

Créditos: Carlotta de Pompeis

Resulta sorprendente el talento de estos chicos a la hora de dibujar. Yolanda menciona aprender de ellos cada día, y cuando se le preguntó que cuál era el mayor reto de enseñarles, dijo: “no borrarlos, escuchar lo que quieren transmitir y tratar de ayudarlos a expresarlo en su obra”.

“Nadie es bueno o malo para pintar teniendo disciplina y ganas de hacer las cosas, puedes llegar a ser un gran pintor, aunque no tengas idea. Los chavos no tienen prejuicio de qué color va con qué color, ni de perspectiva, tamaño o posición. Ellos crean y me sorprenden con sus obras, aprendo mucho de ellos”

Así como Yolanda aprende cada día con estos chicos, lo hicimos nosotros. Vivimos en carne y hueso una experiencia inolvidable. Platicando con el personal, nos dijeron “no hay quien se vaya de aquí sin una sonrisa”, refiriéndose a cómo los visitantes quedan satisfechos con lo que se hace en Kadima. Esta sesión de arte es solo un fragmento de las múltiples actividades que realizan en la asociación, todo con el fin de volver a personas con discapacidad autónomas e independientes.

Kadima es un simple ejemplo de lo que se puede hacer en México con la inclusión social. Según el índice de inclusión social de la OCDE, México se encuentra en una posición baja, ocupando el lugar número 23 de 30 países evaluados. Esto prueba que aún hay mucho trabajo por hacer para conseguir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

No es posible que, habiendo 20 838 mil 108 personas con alguna discapacidad o limitación, el 16.5 % de la población (INEGI, 2023), no se haga lo suficiente para que todas estas personas tengan una vida digna. Cada persona, como bien lo señaló la maestra Yolanda, “tiene su talento”, y ella es una de las personas que cree y sueña con que sus estudiantes algún día “puedan vivir de su arte”.

Ese artista dentro de estos estudiantes puede estar dentro de muchos de nosotros, que también podemos aprovechar el arte como método de expresión. Yolanda relató muy bien como “cualquiera puede volverse artista, aunque no tenga ni idea de cómo”. Ella es un ejemplo que seguir, ha dedicado su vida a la enseñanza y a hacer que sus alumnos vean el mundo con otros ojos, haciendo que ellos le enseñen más de lo que la maestra Yolanda les enseña.

Si estos chicos pueden demostrar su talento y expresarse mediante el arte, ¿qué nos limita a nosotros?, ¿qué te limita a ti? Te lo dejamos de tarea.

La Asociación Kadima da oportunidad a personas con

discapacidad que se expresen mediante la pintura y la pregunta “¿qué te limita?”

Créditos: Marco A. Macías, Rebeca Martínez y Carlotta de Pompeis.

Por Marco A. Macías, Rebeca Martínez y Carlotta de Pompeis.

