Niño dice en pleno bautizo que prefiere ser Messi que "Cristiano": VIDEO VIRAL

El futbol es un deporte que despierta pasiones en todo el mundo. No solamente los adultos son quienes más se divierten, de hecho los niños se encuentran en la cancha a varios de sus ídolos actuales, quieren jugar como ellos, obtener los mismos logros, sueñan con pesar estadios internacionales, representar a una Selección. Es algo mágico.

Pero esta pasión a veces se transporta más allá de lo que se espera, por ejemplo en fechas recientes comenzó a circular en las redes sociales el video de un niño que al ser bautizado asegura que no quiere ser Cristiano porque prefiere ser Messi. Material que ya le ha dado la vuelta al mundo a través de Twitter.

Sigue leyendo: Celebra cumpleaños de su mascota con temática de Paw Patrol e invita a todos los perritos del parque: VIDEO

Video viral: niño se confunde y dice que no quiere ser "Cristiano"

El momento quedó solamente en algo chusco. Crédito: Pixabay

En el video se puede ver que un niño está recibiendo el bautismo cuando él cura le pregunta a su madre si está segura de que quiere sumarlo a la religión cristiana. La señora desde luego afirma con la cabeza y con las palabras para luego proceder a realizarle la misma pregunta al pequeño.

Sin embargo, en el momento en que le preguntan al menor si quieres ser cristiano, este pequeño niega con la cabeza muy seguro y después dice un rotundo no ante la sorpresa de todos los presentes. Cuando el cura insiste y le pregunta por qué no lo desea, confirma que él prefiere ser Messi. Se refiere a que no le gusta el estilo de Cristiano Ronaldo, ambos son futbolistas.

Esta respuesta desde luego causó gracia entre todos los invitados aunque en un principio estaban bastante incómodos, e intentaron hacerle algunas señas al niño para que dijera que sí a los cuestionamientos del padre. Este cura rápidamente entendió lo que se refería el niño y también soltó algunas carcajadas, el momento quedó solamente como algo chusco y en las redes sociales ya alcanzaba una gran cantidad de likes y se ha compartido cientos de veces.

¿Quiénes son Cristiano Ronaldo y Messi?

Lionel Messi es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Desde sus inicios en las inferiores de Newell's Old Boys y su posterior salto al FC Barcelona, Messi ha demostrado una habilidad innata con el balón y una tremenda visión del juego. Con el Barcelona conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales, múltiples Champions League y ligas españolas, balones de Oro, entre otros. También jugó en el París PSG, ahora está en el Inter Miami de la MLS. También ganó dos veces la Copa América y una Copa del Mundo con Argentina.

Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol mundial. Desde sus inicios en el Sporting de Lisboa, su talento y determinación lo llevaron a convertirse en uno de los mejores con el balón entre los pies. Ha jugado en el Manchester United, Real Madrid y Juventus, donde ganó todos los títulos, y también la Champions League en varias ocasiones. Ahora juega en los Emiratos Árabes. Con Portugal ganó la Eurocopa y la UEFA Nations League.