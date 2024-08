VIDEO: captan el momento exacto en el que un OVNI sobrevuela una ciudad de Brasil

Los avistamientos de OVNIS en el mundo se ha incrementado y aunque pareciera ser el fin del mundo o que nuestro planeta tiene algo muy interesante que hace que estos seres vengan a vigilarlos, es cierto que también se debe al incremento de dispositivos móviles que hay, por lo que sería más fácil verlos de ese modo.

Sin embargo, lo que no es una gracia es que el cielo de Brasil fue testigo de uno de los momentos más importantes de la humanidad, pues un OVNI sobrevoló los cielos y fue captado por diversas cámaras, siendo un hecho la existencia de estos seres alrededor del mundo y espacio.

¿Es real el OVNI captado en una ciudad de Brasil?

La ciudad de Curitiba en Brasil, ha sido testigo de uno de los momentos más escalofriantes de la raza humana, pues en su cálido cielo sudamericano se pudo ver un OVNI sobrevolando los alrededores, lo que ha alertado a las personas que han visto el video en redes sociales.

Donde se ha hecho viral el encuentro y avistamiento de un Objeto Volador No Identificado (OVNI), siendo el despertar de estos fenómenos más extraños, pues si bien hay muchos escépticos que no creen en ellos y que en su momento de se burlaban de Jaime Mausan, es cierto que al menos se ve muy real el video.

Pues la raza humana, siempre ha tenido ese cuestionamiento sobre su soledad en el universo y si es cierto que hay vida fuera de este planeta o fuera de esta galaxia, por lo que cada vez que vemos un avistamiento de este tipo, podemos comenzar a responder, de momento esa terrorífica pregunta.

¿Qué es un OVNI?

Un OVNI o por sus siglas en Inglés UFO, son un Objeto Volador No Identificado, que se refiere al avistamiento de un ser extraño que se mueve por los aires y es de origen desconocido, pues básicamente el término fue creado para dejar de lado el otro nombre que se usaba para referirse a ellos como “Platillos voladores”.

Si bien su existencia no es del todo clara, hay que recordar que en 2021, el Pentágono lanzó un informe detallado sobre los OVNIS, en donde mencionaba que, si bien no se ha visto, no hay una respuesta detallada sobre los avistamientos, por lo que no pueden negar o confirmar los hechos.