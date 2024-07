La moneda de 1 dólar que vale una fortuna y se venden en 276 mil dólares

La numismática es una prácticamente que en el último tiempo ha estado en auge. Los coleccionistas de monedas y billetes, están en busca de una moneda de 1 dólar que vale una fortuna. Para que tengas en cuenta la venden a un valor de 276 mil dólares.

En cuanto a la moneda en cuestión es muy conocida y recibe el nombre de dólar Morgan del año 1893. En el mundo del coleccionismo este elemento es uno de los más valiosos ya que su valor asciende a los 276 mil dólares.

Así es la moneda de 1 dólar que vale mucho dinero

En cuanto a la característica más importante de la moneda de 1 dólar es que está formada por el 90% de plata y el resto es cobre. Su brillo y peso la diferencian de las demás monedas por esta composición.

Otra cuestión que se debe tener en cuenta es que en el anverso tiene a la Estatua de la Libertad con 13 estrellas que la rodean. Este número tiene un significado y es que representa a cada una de las colonias originales que tenía Estados Unidos.

Por otra parte en el reverso está la figura del águila calva con las alas abiertas sosteniendo una rama de olivo y flechas, más las leyendas "One Dollar", In God we Trust" y "United States of America".

De estas monedas se hicieron 1 millón es por esto que los coleccionistas están desesperados por conseguirla. El valor que pagan depende también de la conservación de la moneda por lo que si la tienes puedes obtener mucho dinero.

