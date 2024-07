Gorila de zoológico trata de besar a una bebé y enternece a las redes: VIDEO

Muchos se conmovieron. Hannah Pearson / TikTok.

Un video que muestra a un gorila tratando de besar a un bebé a través del vidrio en el zoológico de Columbus, Estados Unidos, se ha vuelto viral en las redes sociales. La escena fue grabada por Hannah Pearson, quien muestra a su hija pequeña, Noah. A muchos usuarios esto les pareció muy tierno de ver.

En el clip se ve cómo el gorila presiona suavemente sus labios contra el cristal mientras Noah, sin percatarse del gesto, permanece tranquila. El video ha acumulado casi cuatro millones de visitas en cuestión de días. “Si esto no es precioso, no sé qué lo sea”, escribió alguien en los comentarios, “me conmoví hasta las lágrimas”, comentó otro más.

Fue algo muy tierno. Foto: Hannah Pearson / TikTok.

Te puede interesar:

Perrito llora desconsolado la muerte de su "abuelita" y se hace viral al pasarse todo el día viendo su retrato | VIDEO

VIDEO: hombre que aterrizaba con su paracaídas es recibido por el ataque de un canguro boxeador

El zoológico se caracteriza por cuidar y atender bien a los gorilas

El Zoológico de Columbus, ubicado en Powell, Ohio, es famoso por su dedicación a la conservación de esta especie. De hecho, fue el primer zoológico del mundo en lograr el nacimiento de un gorila en cautiverio. Colo, el nombre de este gorila, nació el 22 de diciembre de 1956 y vivió hasta los 60 años, superando significativamente la esperanza de vida promedio de su especie en cautiverio.

Será un muy buen recuerdo. Foto: Hannah Pearson / TikTok.

Los gorilas del Zoológico de Columbus, todos de la subespecie occidental de llanura, suelen ser pacíficos y tímidos, a menos que se sientan amenazados. Sin embargo, la población de esta especie ha disminuido drásticamente debido a factores como las enfermedades y la caza. Según el Instituto Nacional de Biología Zoológica y de la Conservación del Smithsonian, la especie está en peligro crítico de extinción, con una población estimada de alrededor de 100 mil ejemplares.