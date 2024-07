Joven se hace viral por confundir una vasectomía con una bichectomía; se dio cuenta a minutos de la intervención | VIDEO

¿Alguna vez te ha pasado que tus ojos te traicionan y leen lo que no? Seguramente la respuesta es sí, pero inmediatamente relees para encontrarte con la mala comprensión, ¿pero alguna vez te has cuestionado cuáles serían las consecuencias de no notar esa pequeña distracción? Pues bueno, un joven que ya es viral en TikTok nos acaba de mostrar lo que pasaría en dicho escenario y lo que él vivió en carne propia cuando al ir por una bichectomía casi terminó en una vasectomía, ¡por no leer bien!

Joven confunde una vasectomía con una bichectomía y se hace viral

Fue el usuario Ulises de TikTok (@ulisesav_) quien compartió esta divertida anécdota que ya es viral en la plataforma de videos y en otras redes sociales, esto luego de compartir un clip en el que pidió a la gente leer bien y revisar dos veces las cosas que pagan en línea. Según contó, se encontró con una promoción para hacerse una bichectomía "baratísima", aunque al llegar al lugar se encontró con una clínica que estaba muy alejada a las que realizan procedimientos de belleza.

De acuerdo con lo que contó, al llegar le entregaron un procedimiento a llenar y firmar para conocer su estado clínico, algo que se le hizo raro, especialmente cuando vio las preguntas de si tenía hijos. "Ese formulario estaba demasiado extraño", contó antes de agregar que la enfermera que revisó sus respuestas le preguntó si estaba seguro de hacerse el procedimiento, algo a lo que respondió que sí y finalmente fue dirigido con el doctor.

"Resulta que no pagué una bichectomía en línea, pagué una vasectomía. Cuando la mujer y el doctor me lo dijeron yo estaba impresionadísimo; revisé la publicación y sí decía vasectomía", dijo al revelar que en el momento en el que lo contó justamente venía regresando del lugar.

En un segundo video de su "vasectomía fallida", Ulises compartió más detalles del incómodo y vergonzoso momento en el que incluso se molestó con la enfermera, quien todo el tiempo fue muy insistente en que él era muy joven para realizarse dicho procedimiento. "Yo peleando porque según yo no me querían respetar la pinche promoción", dijo entre risas.

Además, agregó que ante su molestia el doctor tuvo que intervenir y dijo que es raro que jóvenes de su edad quisieran hacerse una vasectomía y tras una conversación, finalmente el joven se cambió con una bata para pasar al consultorio. Al escuchar que se tenía que cambiar y quitarse el pantalón, Ulises quedó en shock y tras regresar con el médico le preguntó que él iba por una bichectomía, aunque fue el doctor quien lo desmintió, no sin antes reírse de él.