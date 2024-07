Mujer expone infidelidad de su marido, la hizo creer que estaba loca y la mando al psiquiatra

Su esposo le pidió el divorcio argumentando que no podía con sus celos y toxicidad TikTok @foodfreedommx

Una usuaria de TikTok expuso la infidelidad de su marido con una menor de edad y que además le hizo creer que ella era la que estaba loca haciéndose ideas que no eran verdad, por lo que terminó tomando ansiolíticos y antidepresivos y dudando de ella misma.

Comentó que todo sucedió porque ella y su esposo tenían un proyecto juntos y por eso tenía su Instagram en el celular donde comenzó a ver mensajes extraños entre una alumna de tan solo 15 años y su esposo que era profesor de la menor, ella decidió cuestionarlo sobre los mensajes a lo que él respondió que no habían nada raro pero quitó las notificaciones.

Explicó que cuando la joven cumplió 18 años formalizaron la relación Foto: TikTok @foodfreedommx

Detalló que intrigada, espió las conversaciones y vio una complicidad muy extraña donde ella le pedía a su pareja que le dijera que era su favorita y él asentía e incluso le decía que le regalaría un libro pero que no les contara a sus amigas que era su favorita. Por lo que confrontó a su exesposo quien le dijo "ya no puedo estar en este matrimonio si no vas al psicólogo porque estas loca".

Explicó que decidió ir al psiquiatra donde la consulta le costaba dos mil pesos pero que le dijo "cúrame porque estoy loca, enferma de celos" y que además pensó que ella no se podría haber casado con alguien que intenté conquistar a una menor de edad, como su alumna que ´solo tenía 15 años.

Hasta que su psiquiatra le dijo que el comportamiento de su esposo no estaba normal ni bien por lo que enfrentó una vez más al marido y este le dijo que no podía más que era una tóxica y loca por lo que le pidió el divorcio. A los dos meses del divorcio el sujeto se fue a vivir donde estaba la joven y fue hasta que la adolescente cumplió 18 años que decidieron hacer púbica su relación. El video fue compartido por la cuenta de TikTok @foodfreedommx.