IMÁGENES FUERTES: un trabajador se rompe el cuello solito al caer al suelo al intentar tirar un pedazo de aluminio que tenía en la cintura 

La muestra que la vida se puede acabar de un momento a otro quedó ejemplificada en un video que ahora les da la vuelta a todas las plataformas de Internet y es que en las imágenes se aprecia como una persona que está trabajando en descargar un camión pierde el control de sus movimientos al encontrarse atrapado y caer del vehículo acabando con su existir.

Fue a través de la página en línea @lamanoconpelos1 en donde dan a conocer los accidentes más recientes y perturbadores de X, según su descripción, la manera en la que los internautas se percataron de la existencia del video que muestra la rápida forma en la que un hombre acaba con su vida sin querer.

En la grabación se aprecia que el auto cargado de varas y varillas de acero se encuentra en una bodega, el trabajador que pierde la vida está en la parte de atrás bajando algunos de los objetos, pero queda entrampado y al momento de aventarlo también cae.

Los usuarios de las redes sociales mencionaron que es una manera muy rápida de morir y hay también quienes no creen que la persona haya perdido la vida, mencionan que tal vez todo se trató de solo un desmayo y esperan que el hombre se encuentre bien y solo con el susto o algunos golpes en el cuerpo.

“Na se me hace que fue algún derrame cerebral y el en su intento de seguir consciente quiso seguir trabajando, pero pues… posiblemente también por eso la mala decisión de ponerse esa cosa en la cintura y no solo aventarla”, “Es una de las maneras más estúpidas de morir, ni siquiera fue un accidente” y “No creo que haya muerto solo perdió el conocimiento no fue tan fuerte la caída y no cayó tan mal”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.