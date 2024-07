La Velada del Año 4: así se burlaban Zeling y Nissaxter de Alana por "no saber pegar

La Velada del Año 4 nos ha dejado muchas historias, pues terminó siendo una de las ediciones más grandes y con mayor espectáculo de todas. Si bien, no ha superado la segunda edición se ha posicionado como una de las más increíbles de las 4 que han existido.

Ahora todo gracias a Ibai Llanos y uno de los formatos más interesantes del internet, la Velada del año nos presentó uno de los combates más grandes de todas las ediciones pasadas, pues junto con las peleas de Rivers vs Rivers y AriGameplays vs Paracetamor, la doble pelea de streamers ha sido la mejor.

Alana y AmaBlitz vencen a Nissaxter y Zeling

Fue incluso hace unos meses cuando las declaraciones de la streamer ponían la pelea en un punto de mucha rivalidad, pues no solo es recordada por decir que los “mexicanos le daban asco, algo que movió las redes sociales en su momento por lo mal que cayeron los comentarios a su fandom de Latinoamérica.

"Los argentinos son buena gente, los peruanos son buena gente, los chilenos son buena gente. Los mexicanos no los soporto, me caen mal todos. Lo he dicho hasta los cojones, qué put*s pesados sois y qué asco de comentarios y qué asco de fandom y qué asco todo, loco", dijo Zeling en su momento.

Por lo que cuando se anunció la pelea en contra de Alana y Amablitz, las cosas se pusieron muy complicados, ya que no solo se burlaron por los entrenamientos, sino que mencionaron que Alana no sabía golpear y que ni siquiera le iban a doler sus golpes, algo que no gusto nada.

Lo que se demostró en la pelea de dúos, cuando Alana y Amablitz, vencieron a las dos creadoras de contenido españolas, pues fueron superadas en todos los sentidos por las mexicanas, defendiendo su orgullo arriba del ring y no afuera, por lo que han dejado el nombre de México en alto.

Dejando momentos increíbles, como su entrada con Luis Miguel y el momento donde Alana soltaba golpes a diestra y siniestra, sobre Nissaxter y Zeling, dejándolas en ridículo luego de sus comentarios antes de la pelea, por lo que las mexicanas “destrozaron” a sus contrincantes en una noche memorable.