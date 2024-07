Motociclistas se caen siempre en la misma curva, ¿por qué pasa esto?

En redes sociales se viralizó un clip en el que se ve cómo un joven se levanta muy temprano todos los días para grabar la caída de decenas de motociclistas en la misma curva. Todo ocurre en Argentina, aunque no está claro en qué estado o localidad. En el material se ve cómo el joven advierte a los motociclistas, quienes no atienden sus advertencias, pues parece que la curva no es peligrosa, pero sí lo es, porque al parecer está congelada.

“No, necesariamente caen por lo resbaloso de las calles. Lo provoca principalmente el chico que graba, ya que les habla y los distrae. No es nada gracioso, no mide las consecuencias que puede resultar en un fatal accidente”, aseguró un usuario, “Por esa razón es que reducir la velocidad en una curva es importante de acuerdo a su amplitud y la mayor precaución adecuada que se deben tomar”, agregó otro.

¿Por qué las motos patinan cuando hay calles mojadas o congeladas?

Las calles mojadas o congeladas representan un desafío considerable para los motociclistas debido a la pérdida de tracción, lo que aumenta el riesgo de derrapes y accidentes. Cuando una calle está mojada, el agua actúa como una barrera entre los neumáticos y el pavimento. Esta capa de agua reduce la fricción, haciendo que los neumáticos pierdan agarre. Además, el agua puede mezclarse con aceite y otros residuos en la carretera, creando una superficie aún más resbaladiza.

Muchos consideran que debería haber alguna señal de advertencia. Foto: @porqueTTarg / X.

El riesgo es aún mayor cuando las calles están congeladas. El hielo, debido a su baja fricción, ofrece muy poco agarre para los neumáticos. En estas condiciones, incluso maniobras suaves pueden desencadenar un deslizamiento. La situación se agrava con el "hielo negro", una delgada capa de hielo casi invisible que se forma en las carreteras y que es extremadamente peligrosa para cualquier vehículo, especialmente para las motos.