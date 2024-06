“Para mí estar arriba del pole es una sensación de volar. Es una sensación de desprenderme de todo, de no pensar en nada. Como si estuviera volando y sentirme a mí misma; siento un éxtasis y es perderme en mi coreografía”, comenta la instructora de pole dance Elizabeth Hernández Vicario a El Heraldo de México. Pues recuerda que más que la imagen social que se tiene de esta disciplina, usualmente asociada a los clubes nocturnos y strippers, se trata de un deporte reconocido oficialmente por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Lamentablemente, el reconocimiento nacional e internacional sobre el pole dance como un deporte no ha ayudado a cambiar el estigma social que afirma sólo lo practican mujeres, mujeres delgadas, hombres homosexuales o personas que buscan sexualizarse. Es por ello, que hoy y cada segundo domingo de junio la comunidad de polers sale a las calles para tomar espacios públicos en los que haya tubos de los cuales apropiarse y demostrar que se trata de una hermosa disciplina que requiere de fuerza, resistencia, constancia y habilidades que todo el mundo puede desarrollar.

En el pole dance se hace uso de la barra vertical y en esta fecha se toman las de los espacios públicos donde los deportistas puedan presumir lo que sus cuerpos pueden hacer. (Foto: Cortesía PoleStar Dance)

Día del Pole Urbano, una fecha para resignificar el deporte y mostrarlo al mundo

Este domingo 10 de junio se realiza el Día del Pole Urbano en México, aunque la fecha siempre es cambiante, ya que la comunidad poler eligió el segundo domingo del sexto mes del año para realizar esta actividad que tiene como fin mostrarle a quienes no lo conocen, que se puede practicar siempre que se tenga una barra vertical y que, contrario a lo que se piensa, no está asociado a algo sexual. En cambio, la disciplina requiere de un arduo entrenamiento físico que además retoma la danza y la gimnasia.

Sobre lo anterior, la profesora y directora de PoleStar Dance nos compartió aspectos fundamentales de este deporte en el que ella misma tiene certificaciones nacionales e internacionales, así como triunfos propios y de sus alumnas en concursos destinados al pole. Hoy, ella, las y los estudiantes que entrenan en su estudio se dieron cita al igual que cada año en un parque público de la Ciudad de México para mostrar por qué merece la pena conocer este tipo de ejercicio.

“Es una activación del pole dance o el pole fitness para que la gente vea que el pole no sólo debe estar asociado a los clubes nocturnos. Para hacer pole dance se requiere fuerza, flexibilidad, equilibrio y la gente debe conocer que es un deporte porque se requiere mucha fuerza y disciplina para ejecutar los movimientos y las acrobacias”, dijo.

La instructora asegura que su labor de vida es ayudar a las mujeres a que se sientan hermosas con su cuerpo por medio del ejercicio. (Foto: Cortesía Elizabeth Hernández)

De acuerdo con Elizabeth, o Liz como la llaman sus estudiantes de cariño, muchas personas en pleno 2024 todavía asocian a este deporte con algo negativo por muchas razones que va desde el baile, hasta el uso de ropa pequeña y que deja a la vista gran parte del cuerpo e incluso por los pleasers (tacones) que se usan para el pole exotic. Pero todo esto tiene una funcionalidad y seguridad para los deportistas.

“La principal razón para usar ropa cortita en el pole es por seguridad; algo que tenemos que entender es que el pole no es un deporte convencional y todo lo que se hace tampoco lo es. Si bien tiene mucha influencia de la danza contemporánea, de la gimnasia, de otros elementos artísticos y deportivos, se ha encargado de crear su propia esencia y la ropa cortita es parte de esa esencia que nos permite interactuar con la barra de una forma muy específica”, señala Rocío, una de las instructoras de este estudio, quien inició con mucha curiosidad y dolor en sus primeras clases, pero que hoy cuenta con su certificación para poder enseñar.

Rocío explica que las figuras y baile en la barra requieren del contacto directo de la piel con lo cromado del tubo para un correcto agarre y resistencia; dos elementos que se generan "con distintos puntos del cuerpo y te permite sostenerte” como es el caso de las corvas de las rodillas y codos, las axilas o las piernas. En cambio cuando se usa tela existe el riesgo de resbalar, caer y lastimarse, ya que la tela no tiene el mismo agarre de nuestra piel.

Además de reconocer la importancia del Día del Pole Urbano, para Liz también representa una forma de liberarse a sí misma y de ponerse nuevos retos al estar arriba del tubo, pero lo que más adora de su formación profesional es el apoyar a otras mujeres de su estudio.

¿Qué significa para las entrenadoras el Día del Pole Urtbano?

“Es lo que transmito a mis alumnas, mis alumnas llegan y tienen miedos, complejos de su cuerpo y el pole dance para mí ha sido lo mejor, ha sido mi forma de vida porque yo ayudo a las mujeres a que ellas se sientan hermosas, liberadas y sobre todo a gusto con su cuerpo. Para mí eso es lo más increíble, es mi labor de vida y lo que yo vine a hacer a este planeta es ayudar a las mujeres que se sientan hermosas con su cuerpo”, indica Elizabeth.

Giovanna Maldonado nos cuenta cómo se vive arriba del pole: "sientes de todo, te da alegría, miedo y te da superpoderes, pero la mayor sensación que tienes es la seguridad de confiar en ti y en tu cuerpo". (Foto: Cortesía Giovanna Maldonado)

Mientras que para la también urbanista Rocío, "el día del pole urbano es un día en el que la comunidad que practica la disciplina sale a las calles a visibilizar esta separación de ideas entre lo que se piensa que es el pole dance y romper estos estereotipos e ideas caducadas que solo es para mujeres jóvenes y torneadas, que los hombres que lo practican son homosexuales o que si lo practicas trabajas en un table dance; va más allá de todo esto”, agrega Rocío.

Por su parte, Giovanna Maldonado, quien también es profesora en PoleStar Dance, cuenta que esta fecha la hace muy feliz, pues "representa la oportunidad de enseñar y expresar a los demás lo que para mí me gusta, me encanta y me apasiona sin sentirme juzgada porque lamentablemente este deporte, las personas por vernos en un estudio, subirnos al tubo o por la ropa que usamos, nos juzgan y no ven todo el entrenamiento, todo el tiempo que se dedicó para lograr hacer todo lo que estamos haciendo. Esto no es malo, es un deporte".

¿Quién puede hacer pole dance?

De acuerdo con las instructoras Elizabeth, Rocío y Giovanna, todo el mundo puede hacer pole dance; sin embargo, es crucial que quienes se inscriban a clases se aseguren que sus profesores estén capacitados para enseñar los ejercicios arriba de la barra. “Ya se considera un deporte y entonces es muy importante que la gente esté preparada, certificada porque hacemos muchas acrobacias aéreas, donde la gente puede lesionarse y lastimarse. Debemos estar en manos siempre de expertos del pole dance para podernos ayudar en las acrobacias”, comenta la directora de PoleStar Dance.

La instructora está certificada por la Conade y lleva casi siete años practicando el deporte. (Foto: Cortesía Giovanna Maldonado)

“Es un deporte que es para todo público, incluso para niños, para gente mayor y va a cambiar nuestra figura, nuestro tono muscular”.

Por otro lado, las deportistas señalan que es fundamental entender también que el pole dance no es exclusivo de las mujeres, pues los hombres también practicarlo. “La comunidad del pole se ha encargado de mostrar hay una variedad infinita de seres que lo pueden practicar. Si eres humano y tienes un cuerpo, lo puedes hacer, no hay restricción; conozco a varios hombres que practican el deporte", revela Rocío, quien además de su pasión por el pole, también es una urbanista de profesión.

¿Cuántos tipos de pole existen y cuáles son sus beneficios?

Aunque para muchas personas todo se resume al pole dance, lo cierto es que existen otras dos ramas, que a su vez tienen su propias vertientes, como el pole sport o el pole exotic, cada uno con sus distintas características. “El pole sport es una actividad en donde hacemos acrobacias con fines gimnásticos; en el pole dance usamos la creatividad, la danza; y para el pole exotic es cuando usamos los pleasers, son tacones que estilizan mucho la figura y se hacen movimientos un poquito más femeninos, existen varias ramas, en esencia es artístico, es arte”, mencionó Elizabeth.

“En un inicio sentía frustración, enojo, dolor, ardor, me fue muy difícil acostumbrar a mi piel a hacer los agarres”, recuerda Tonahtiu sobre sus inicios en el pole dance. (Foto: Cortesía Tonahtiu)

El pole, en palabras de Giovanna, quien lleva casi siete años practicándolo y lo sobrelleva con sus estudios de doctorado en Ciencias Bioquímicas, cuenta que este deporte es uno de los más completos que existe porque manejas todo tu cuerpo, desde lo físico, pasando por lo mental y emocional, “es un reto contigo mismo”, pues la concentración y enfoque son claves para lograr cumplir cada figura en la barra.

“Se sabe que el pole es uno de los deportes que más aumenta el autoestima en las personas que lo practican; esos retos te van dando seguridad en ti mismo. Además requiere mucho enfoque”, algo que puede ayudar a las personas con ansiedad, cuenta Gio, como la nombran en el estudio de cariño. En lo anterior coincide Sofía, una estudiante de 18 años, quien contó: “te brinda mucha seguridad, a mí me brindó mucha seguridad, yo era muy insegura de mi cuerpo”, algo que cambió tras sus tres años entrenando.

Tonahtiu cuenta a El Heraldo de México que lleva aproximadamente dos años tomando clases de pole, aunque ha cambiado de residencia en más de una ocasión, por lo que además le ha tenido que poner pausa a sus entrenamientos. Al hablar de su primera clase de este deporte, asegura que se trató de curiosidad y destino, pues jamás se planteó aprenderlo, sino que las necesidades de su cuerpo lo llevaron a incursionar en el mundo poler, ya que por una lesión desde su infancia el correr o hacer otros tipos de ejercicio suponían demasiado dolor para sus rodillas.

Sofía lleva tres años practicando pole y en este día busca "demostrarle a las personas que es un deporte que implica mucha fuerza y consciencia corporal", no algo sexual. (Foto: Cortesía Sofía)

"Cuando fui a la primera clase me di cuenta que era un deporte que me ayudaba bastantísimo, era un deporte que definitivamente diría sí, aquí puedo trabajar y dejo de sufrir con respecto a mis rodillas, además es súper completo el ejercicio", dijo.

Ahora, como poler también se pronuncia en contra de la sexualización del deporte, especialmente el de sus compañeras mujeres y es por ello que el Día del Pole Urbano es tan importante para él: "representa para mí esa brecha para que la sociedad vea que no es lo que cree que es, hay que mostrarse, hay que visibilizarlo. Es un día de visibilización, que nos vean, estamos allí y no somos lo que creen que somos”.

"Es el común de la población entender que el pole es un ejercicio dedicado al mercado sexual. Por no conocer más, saben que el pole es para vender cuerpos. Un ejercicio de este estilo tiene orígenes chinos e hindúes de bastante tiempo, se ve justamente cosificante. No es lo correcto, pero la mayoría de la gente así lo recibió y no se lo cuestionaron”, concluyó.