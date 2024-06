Furiosa fracasa en cines y será estrenada en streaming: ¿dónde y cuándo se puede ver?

Furiosa era la nueva apuesta de Hollywood por revitalizar la saga de Mad Max como saga cinematográfica, pues desde su apuesta en el festival de Cannes en 2024 fue aclamada por críticos y fans, destacando la siempre buena dirección de George Miller, que si bien tuvo buenas reseñas parece que en lo económico todo fue peor.

Fue el pasado 24 de mayo de 2024, que Furiosa llegó a los cines, esperando ser un gran éxito para ser una posible nueva saga que conquiste en los cines, por lo que tener a Anya Taylor Joy junto a Chris Hemsworth y Tom Burke eran las apuestas más fuertes del estudio porque fuera un éxito.

¿Dónde ver Furiosa en Streaming?

Furiosa logró recaudar apenas 114 millones de dólares teniendo un presupuesto de 68 millones de dólares, siendo una película más que se une al fracaso de Warner Bros, por lo que el estudio decidió adelantar su estreno en plataformas de streaming por lo que aquí te decimos cómo verla.

Según rumores en redes sociales, el estreno de la película será el próximo 25 de junio, lo que es demasiado apresurado, si recordamos que la película se estrenó el pasado 24 de mayo de 2024, por lo que en apenas un mes la película dejará de estar en cines alrededor del mundo.

Demostrando que es un producto algo incomprendido, ya que en las críticas se hablaba de una película grandiosa y entretenida, que seguramente iba a ser aclamado por fans de la vieja escuela, así como fans nuevos que amarían la película, así fue como nos la vendieron en Cannes.

Sin embargo, esto no llegó a suceder y es por eso que se adelantó su estreno en plataformas digitales, este 25 de junio; sin embargo, eso no significa que se estrene en MAX, pues, no hay fecha aún disponible, únicamente quedará la opción para comprarla o rentarla con un costo extra.