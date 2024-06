Among Us lanza el primer trailer de su nueva serie, ¿cuándo se estrena?

Among Us es uno de los videojuegos más famosos de los últimos tiempos, ya que tras su lanzamiento en 2018 y gran popularidad a principios de la pandemia, ha seguido creciendo como un hito de los últimos años, logrando posicionarse como uno de los videojuegos más jugados en su momento.

Por lo que tarde o no, el videojuego ha confirmado una nueva serie para Paramount+ que podrás ver con un cast increíble, así como su estreno en streaming, por lo que si eres fan del videojuego o conoces a alguien que sea fan de estos increíbles personajes, te dejamos todo lo que debes saber.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Among Us?

Fue gracias al Summer Game Fest de 2024 que Innersloth desarrollador de Among Us, pudimos saber cómo iban las cosas con la serie que desarrollan de su ópera prima, pues Among Us es su juego más rentable desde su estreno en 2018, teniendo su boom en 202 gracias a la pandemia.

Revelando el primer tráiler de esta serie, junto a los principales personajes y sus voces, pues era de esperarse que el videojuego tuviera un excelente cast, pues su producción está siendo llevada por Paramount+, ya que Elijah Wood y Phil Lamar están involucrados en el proyecto titulado Among Us TV.

Sin embargo, a pesar de mostrarnos su primer tráiler, es cierto que la serie todavía no tiene fecha de estreno, por lo que habrá que esperar a Paramount+ para tener más detalles de lo que se viene para esta serie que por lo que podemos ver esta llena de humor y respeto a los personajes de los videojuegos.

¿Cómo jugar Among Us?

Among Us es un videojuego gratuito; sin embargo, es cierto que para tener cosméticos hay que pagar pequeñas cantidades de dinero, el juego está disponible para Android, iOS, PC y Xbox S/X por lo que si lo quieres jugar solo falta que te decidas por alguna de esas plataformas y lo comiences a disfrutar.