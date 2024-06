Bebé se hace viral luego de "posar" muy peculiar para una sesión de fotos, "nació enojada"

Una fotógrafa de Cincinnati, Lauren Carson, se ha vuelto famosa gracias a una serie de fotografías que le hizo a una bebé, en las cuales parece que “nació” enojada. En una reciente entrevista, Carson, con una década de experiencia capturando imágenes de bebés, nunca había visto una expresión tan intensa como la de esta pequeña. Desde su publicación el 15 de mayo, la imagen ha generado miles de reacciones.

"He fotografiado a cientos de bebés que me han dado muchas expresiones geniales, pero ninguna, y quiero decir ninguna, se compara con las miradas que este dulce bebé me lanzó," escribió Carson en sus redes sociales. La imagen no solo ha capturado la atención en las redes sociales, sino que también ha atraído a numerosos padres interesados en sesiones fotográficas para sus propios bebés.

Tiene una mirada muy peculiar. Foto: @drawinginlightphotography / Instagram.

¿Qué dicen en las redes de la bebé que “nació enojada”?

Los comentarios sobre la foto han sido variados y en su mayoría cómicos. Muchos usuarios se han identificado con la seria expresión del bebé. "Esta no es su primera vida, está como '¿en serio? ¿De nuevo aquí?'", dijo un usuario.

Pese a que en las fotos parece disgustada, en realidad se portó muy bien. Foto: @drawinginlightphotography / Instagram.

A pesar de la expresión del bebé, Carson asegura que la sesión fue como cualquier otra. La bebé estaba completamente despierta, lo que facilitó todo. Carson explica que los recién nacidos suelen estar "bastante felices" cuando están envueltos en sus mantitas, ya que se sienten cómodos y seguros. Fue durante este momento de arropamiento cuando el bebé comenzó a hacer sus icónicas caras de enojo, causando risas tanto en Carson como en la madre.

¿Por qué se hizo viral la bebé que “nació enojada”?

Después de un rato, la pequeña se cansó y se quedó dormida, permitiendo a Carson capturar también algunas fotos más tradicionales de recién nacido. Para Carson, la popularidad de la foto ha sido una grata sorpresa, ya que eso ha significado más trabajo para ella.

Muchos se dijeron identificados con ella. Foto: @drawinginlightphotography / Instagram.

Como madre de tres hijos de 9, 12 y 15 años, Carson aseguró apreciar aún más los momentos con los recién nacidos, pues es una etapa que se pasa rápido. "Aprecio mucho más poder capturar esos momentos para mis clientes," dijo Carson. Para ella, cada sesión fotográfica es una oportunidad de congelar en el tiempo las efímeras expresiones y características que hacen únicos a los infantes.