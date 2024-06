Mujer que se "casó" con un muñeco de trapo asegura que su esposo le fue infiel

Internet está lleno de historias raras. Recientemente la de Meirivone Rocha Moraes se hizo viral, pues esta mujer brasileña se casó hace un par de años con “Marcelo”, un muñeco de trapo, con el cual supuestamente había tenido hijos. Ahora, de nueva cuenta dio de qué hablar, puesto que reveló que su “esposo” le habría sido infiel, lo cual le ha provocado severas secuelas psicológicas.

El año pasado también se hizo viral, la brasileña hizo una fiesta para revelar que tendría a su “segundo hijo”, “Marcelo está muy, muy feliz porque quería una niña. Ya tiene a Marcelinho, que es nuestro niño, así que ahora una niña le ha dejado muy satisfecho", mencionó en ese momento. Moraes, de 38 años, también organizó una boda para 250 personas cuando se casó con Marcelo y tuvieron a Marcelinho el 21 de mayo de 2022.

Mucha gente cree que es puro show. Foto: @meirivoneemarcelo / TikTok.

¿Cómo descubrió que su “esposo de trapo” le fue infiel?

Fue en una entrevista con el presentador Frank Blanco que comentó que recientemente fue engañada. Contó que una amiga suya vio a Marcelo entrar a un hotel con otra mujer, incluso, en el programa, se mostraron imágenes en las que se ve a Rocha destrozada, mientras lloraba en el hombro de “Marcelo”.

"Esa noche Marcelo durmió en el sofá de su vivienda", contó. Sin embargo, la historia se complicó más cuando ella confesó que ella también ha sido infiel y parece que habría comenzado una relación con él, quien ha sido apodado “Churri”. No está claro qué pasará con esta inusual “pareja”.

Tiene muchos videos con Marcelo. Foto: @meirivoneemarcelo / TikTok.

¿Por qué se casó con un muñeco de trapo?

La madre de esta mujer hizo al sujeto de trapo luego de que su hija se quejaba constantemente de estar soltera. Moraes ha asegurado en diversas ocasiones que se enamoró instantáneamente cuando vio a “Marcelo”. Luego de eso, comenzó a crear contenido para contar cómo era su relación. “Me molesta mucho cuando la gente dice que esto es falso. Me enfada mucho. Soy una mujer con carácter. Mi padre, mi madre me enseñaron a ser honesta, a ser una buena persona y a no querer aprovecharme de nada”, ha dicho.