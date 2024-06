VIDEO: un vendedor golpea con un tubo a varios turistas que no le pagaron asegurando que sus frutas no estaban dulces

Comprar fruta es una de las actividades más difíciles para el joven adulto, pues saber elegir la fruta perfecta para que sea consumida en el momento adecuado es muy difícil, a pesar de verla es algo que solo ciertas personas son expertas, mientras que hay diferentes personas que deciden venderla y siempre tienen fruta de manera perfecta.

El problema es que a mucha gente no le agrada la fruta si no está dulce, por lo que deciden no consumirla y hay casos extremos como en el video que te dejamos a continuación cuando las personas reaccionan de mala manera al no querer pagar de manera justa su fruta.

Así fue como el vendedor les pego con un tubo/créditos: Especial

Así fue como un vendedor golpea con un tubo a unos turistas por no querer pagar

Fue en redes sociales donde se hizo viral el encontronazo entre un vendedor y unos turistas que no quisieron pagar de manera justa su fruta, ya que alegaban que no estaba dulce, algo que molestó al vendedor y lo hizo reaccionar de esta mala manera, lo que llamó la atención de las redes sociales.

En el video podemos ver cómo el vendedor llegó por la espalda de la pareja de turistas y los golpea con un tubo, provocando una batalla campal en la que se ven involucradas muchas personas, ya que no solo las golpeó con el tubo, sino que el sujeto decidió también darles de puñetazos.

Agredió a la apreja que no quiso pagar su fruta/créditos:Especial

Algo que dejó perplejos a las personas que acompañaban a la pareja que no quiso pagar su fruta porque no estaba dulce, pues justamente fue una de ellas quien decidió detener con su propio fuerza al vendedor para qué dejará de agredir a las personas que los acompañaban logrando someterlo así como le quitaron su tubo.

¿Cómo saber si la fruta está dulce?

Aunque es una técnica difícil de saber para el joven adulto, pues escogerla en su punto más perfecto es difícil, ya que dependerá de cada fruta y la temporada del año, por ejemplo, en el caso de la piña, uno se da cuenta por la suavidad de las hojas de su corona, en el caso del kiwi el tacto sigue tomando una parte fundamental, ya que no debe estar demasiado blanda o demasiado dura.

Encontrar la fruta en su punto es muy dificil/Créditos: Especial

En el caso del melón te puedes dar cuenta en los patrones de las líneas en su exterior, en las fresas el aroma es vital para saber si está en su punto, ya que emana un aroma intenso y muy marcado, por lo pronto en la sandía debes tener mucha atención en el color y brillo, así puedes saber si las frutas que consumirás y venderás están en su punto.