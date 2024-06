IMÁGENES FUERTES: una mujer es agredida por dos sujetos encapuchados a plena luz del día en New York

Estados Unidos es un país enormemente famoso, ya que gracias a una de sus tantas películas que te muestran una versión muy diferente de la Ciudad de New York, pues una mujer fue golpeada a plena luz del día, lo que fue captado en video y se volvió viral en las redes sociales.

Pues la escena está marcada por la brutalidad con la que golpean a la mujer, por lo que las redes se convirtieron en un mar de comentarios molestos por la inseguridad con la que vive la ciudad en estos momentos, llamando la atención para hacer algo en contra de lo que sucede con esta ola de violencia.

Así agredieorn a la mujer/Créditos: @UHN_Plus

Mujer es agredida por hombres encapuchados en New York

Fue en redes sociales que pudimos ver como una inocente mujer va caminando por las calles de New York, a plena luz del día; sin embargo, tristemente todo acabaría en tragedia, pues, la mujer fue golpeada sin ninguna razón aparente, dejando sus cosas intactas al pasar el momento.

Pues podemos ver cómo los sujetos la atacaron a sus espaldas, hasta usando un bate de béisbol con el que la golpearon brutalmente en la caída, mientras que el otro sujeto decide golpearla con sus propios manos en el pecho y torso, así como pateándola al momento de que la mujer se tiró al suelo.

Fueron dos hombres encapuchados/Créditos: @UHN_Plus

Sin embargo, aparentemente no le robaron nada, por lo que los usuarios se extrañaron ante el ataque, pues, lejos de querer asaltarla, decidieron solo golpearla, por lo que no se sabe realmente cuál fue la verdadera razón del ataque, pero por lo pronto no pasó a mayores para la mujer.

Mientras en los comentarios se podía leer cómo es que se preocupaban por la mujer, pero también hacían alusión a la ola de violencia que ha estado viviendo la Ciudad de Nueva York, pues aseguran que desde que está el alcalde de la ciudad la violencia ha incrementado en los últimos meses.