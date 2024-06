Lecciones de la Biblia de la moda

Para julio y agosto, la revista Vogue de Alemania decidió poner en su portada a Margot Friedländer de 102 años y sobreviviente del Holocausto. Pero, ¿por qué una revista de moda decide poner a este personaje?

Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre y violencia mundialmente. Momento histórico en cuanto al grado de intolerancia, radicalización y aumento del antisemitismo a nivel mundial. En donde el movimiento WOKE que aboga por los derechos humanos se ha olvidado de la historia misma que nos lleva a este preciso instante.

Una nueva generación que utiliza términos como genocidio, nacismo, campo de concentración, con una gran facilidad y sin saber realmente que significa. Una generación que parece tiene amnesia de historia y que se educa por medio de redes sociales. Eso sí, una generación con muchas ideas y con el ímpetu de querer ser escuchados. Nada de malo en ello, solamente la carencia de sustento.

Margot perdió a toda su familia en Auschwitz, siendo la única sobreviviente, aunque en 1944 ella fue mandada al campo de concentración de Theresiendtadt en Checoslovaquia, ocupada por los Nazis. Una vez en libertad, se fue a Estados Unidos a vivir con su esposo, y ahí estuvo durante 60 años hasta que este falleció y decidió volver a su natal Alemania. ¿Qué la mantuvo viva? El consejo que le dio su madre antes de que se la llevara la Gestapo: “Trata de hacer tu vida”.

Hoy se dedica a educar sobre el Holocausto y confiesa que se siente indignada y sorprendida a la vez al ver el populismo y el creciente antisemitismo. A partir de los ataques del grupo terrorista Hammas a Israel, ha habido una fuerte ola de antisemitismo a nivel mundial en donde no nada más no se condenan los atroces actos cometidos, sino que se celebran, glorifican y justifican, dando pie a actos de odio y terrorismo en todo el mundo bajo el cobijo de toda la sociedad y gobierno que ha permitido que grupos radicales adoctrinen a su gente y se borre la línea entre lo que está bien y lo que no está bien.

Cosa que no sucedió en la Alemania Nazi, en donde ellos mismos escondían sus actos porque sabían que no era correcto y que el mundo los juzgaría por ello. Un cierto tipo de moral entre los monstruos más inmorales. Pero hoy no es así. Hoy no nada más no se arrepienten o tratan de esconder lo que hacen, estos grupos terroristas como Hammas, presumen, glorifican, documentan, enseñan lo que hacen y se autoproclaman luchadores por la libertad, sabiendo que bajo su régimen lo último que obtiene alguien es eso, porque sus seguidores, lo que son, es esclavos ciegos.

Un mundo al revés, por lo que aplaudo enormemente la decisión de la editora en jefe de Vogue Alemania, Kerstin Weng de hacer esta portada. De tener la visión y misión de crear este puente de conversación incómoda, pero muy necesaria entre los pocos testigos que quedan de la historia con las nuevas generaciones que la desconocen y niegan.

Me da esperanzas ver que hay gente así, con la moral bien puesta entre el bien y el mal, propagando un mensaje de inspiración y resiliencia, de conciencia histórica y social para recordar a las generaciones futuras sobre la importancia de recordar y aprender de la historia, así como promover la empatía y compasión hacia quienes han sufrido injusticias. Pero, sobre todo, por generar este vínculo con el impacto emocional que crea con sus lectores generando mayor atención hacia la revista y su contenido.

POR BRENDA JAET

MAAZ