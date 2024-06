Nike Total 90: ¿Cuáles son los mejores modelos y sus nuevos precios este 2024?

Los Nike Total 90 son una de las líneas de tenis más amadas, buscadas y esperadas por todos esos fanáticos del futbol, ya que en su lanzamiento por allá del 2000, era el calzado más respetado y usado por los mejores del mundo, en su momento hasta Messi, quien hoy sabemos que es más Adidas, los legó a usar en 2005.

Ahora que Nike ha anunciado que estarán de regreso en las vitrinas para todos aquellos fanáticos que quieran hacerse de un ar, las redes sociales explotaron en alegría, tal vez Ronaldinho, Figo, Rafa Márquez, Fernando Torres o Roberto Carlos estén en de vuelta, pero sí los tenis que estados ídolos usaban, por lo que con su regreso es posible recordar cuáles eran los mejores modelos.

Sigue leyendo:

Nike anuncia el regreso de los hermosos tenis Total 90, ¿cuándo estarán a la venta?

Doña Celeste, madre de Pelé, fallece a los 101 años

Fernando Torres usando unos total 90/créditos: Especial

¿Cuáles son los mejores Nike Total 90?

La elegancia a la hora de jugar al futbol nunca había sido tan bien ejemplificado como lo es con estos tenis legendarios, por lo que te dejamos los que en teoría deberían ser los mejores para que puedas disfrutar del futbol en cualquier estilo de cancha, ya que si lo recuerdas había versiones para futbol en pasto y sin tachones, por lo que estos tenis siempre tenían lo mejor para cada ocasión, demostrando su alto conocimiento de cliente.

Cabe destacar que estas grandes zapatillas contaban con hasta 7 nuevas ediciones en su momento, por lo que tuvimos que escoger entre las Total 90, Total 90 ll, Total 90 lll, Total 90 IV Supremacy, Total 90 Laser, Total 90 Laser ll y Total 90 Laser IV, así que si recuerdas alguno de ellos seguro que estarás de acuerdo que eran los mejores tenis.

Los tenis Total 90 eran de lo mejor del mercado/Créditos: Especial

Nike Air Zoom T90

Este par de tenis era todo un agasajo para el que los usaba y para el que los veía, pues con un diseño blanco y rojo, deslumbraban al tocar el balón y hasta al verlos, se pudieron ver en campañas de marketing junto a Eric Cantona en un torneo secreto, pero sin duda alguna la clase que otorgaban era de lo mejor del tenis.

Los Nike Air Zoom T90/Créditos:Nike

Total 90 lll

Este tenis siempre será recordado por ser presentado junto a dos galácticos del Real Madrid, Luis Figo y Roberto Carlos, pues en este diseño, la lengüeta desaparece, se agregó un 90 con un círculo en todo el tenis, algo que a la postre sería supercaracterístico de la marca, añadiendo un estilo diferente y cómodo para quienes lo usaban.

Los total 90 lll/Créditos: Nike

Nike Total 90 Laser ll

Este par fue uno de los favoritos de muchos, ya que en 2008 salió junto a uno de los comerciales más recordado de Nike, donde con el lema “Take it to the next level” pudimos vivir la magia de unos Total 90 Laser ll en la vida de un jugador, con apariciones de Zlatan Ibrahimovic, Arsène Wenger, Rooney y hasta Cristiano Ronaldo.