“Hice un esfuerzo sobrehumano”, Julio César Chávez revela que tuvo una pelea en donde sintió la muerte

Julio César Chávez es uno de los peleadores más grandes de México, para algunos es el mejor de toda la historia. Lo cierto es que el aficionado mexicano le tiene el respeto de todo el mundo, ya que sin importar que opine la gente, el pugilista mexicano es una leyenda del deporte en nuestro país.

Por lo que en una reciente entrevista con el luchador conocido como Latin Lover, habló sobre uno de los momentos más difíciles de la carrera de Julio César Chávez y es que la pelea de la que habla fue el prime del pugilista mexicano, donde demostró su inicio como leyenda dando su máximo esfuerzo.

En el famoso podcast del Latin Lover pudimos escuchar la ocasión en la que Julio César Chávez tuvo que combatir de vida o muerte en contra de Meldrick Taylor, una bestia estadounidense que hizo sacar lo mejor de Chávez como boxeador, ya que en sus mismas palabras fue su rival más complicado.

Y es que no estaba mintiendo, fue en 1990 que Chávez vs Taylor denominada la pelea de la década sucedió, en el ya famoso Hilton de las Vegas, Nevada, donde Chávez llegaba como el mejor peleador libra por libra del mundo, siendo campeón del Consejo Mundial de Boxeo, mientras que Taylor era el campeón de peso welter ligero de la Federación Internacional de Boxeo.

“Combatí contra un cabr*n campeón olímpico, campeón del mundo, invicto. Un peleadorazo el cabr*n. Más rápido que yo, más fuerte que yo, pero le faltaba esto (actitud) y que a mí me sobraba”, dijo Chávez.

Pues cuando la pelea inicio se pudo ver rápidamente la manera en la que la explosividad, agilidad y rapidez de Taylor hacían la diferencia frente al campeón, dominando al mexicano que tuvo que sobreponerse al nivel de su rival nacido en Filadelfia, donde casi al final de la pelea y siendo dominado en muchos rounds el mexicano logró tirarlo.

Resultado de una polémica decisión donde el referee Richard Steele detuvo la pelea a cinco segundos de terminarla, dándole la victoria al “campeón” Julio César Chávez. Ya que el referee dictaminó que lo primero era la salud del estadounidense, al no poder responder las preguntas de rigor después de levantarse del increíble golpe de Julio César Chávez.

“Tuve que pelearle al tú por tú, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano. Cuando lo tumbé. Te lo juro por Dios, que a mí me valía madr*s ganar o perder, yo quería que sonara la campana. Quería vomitar y me dolía mucho la cabeza, fue la pelea más dura, pero al final me aliviané y salí por un caguamón”, agregó Chávez.