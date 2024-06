Julián Quiñones se va del América y así fue su emotiva despedida, “Gracias Americanistas”

Julián Quiñones es uno de los delanteros más exitosos del futbol mexicano y, aunque sigue en la concentración para la Copa América con la selección mexicana, ha anunciado por fin su salida del equipo más grande de México, por lo que lanzó un emotivo mensaje para todos los aficionados.

Y es que apenas en 1 año consiguió marcar su nombre en la historia del club con letras en oro, por lo que rumbo a su nuevo equipo en Arabia Saudita el equipo también lanzó un emotivo video demostrando todo lo que consiguió así como su paso por el América siendo uno de los mejores jugadores en el último año futbolístico.

El delantero nacido en Colombia, pero naturalizado mexicano, por fin habló de uno de los rumores más grandes de las últimas semanas en México, ya que se había rumorado incluso desde la final que ganaron ante Cruz Azul, que sería baja del equipo azulcrema rumbo a un fútbol afrodisiaco.

Y es que su camino está en camino rumbo a su nuevo equipo Al-Qadsiah en Arabia Saudita, por lo que junto a un video han anunciado su fichaje, por lo que ahora estará jugando en la misma liga que Neymar Jr, Cristiano Ronaldo y más estrellas, demostrando que cada vez es más interesante la Superliga Árabe.

También en sus redes sociales, el delantero compartió la despedida de su delantero club, donde además les dedicó un mensaje a toda la afición azulcrema, pues, el delantero asume su responsabilidad como cumplidor en el equipo águila, cabe destacar que al final es uno de los jugadores más ganadores de la Liga MX.

Mientras que continúa agradeciendo a las personas que lo impulsaron en el cuadro azulcrema, pues demostraron ser una gran familia y un gran grupo, a pesar de que en los medios se manejaba que estaban peleados y que no se manjeba un buen grupo.

“Gracias a todas las personas que me apoyaron sin importar el momento y a las que no también por qué me impulsaba mucho más a seguir trabajando más fuerte. A mis compañeros, muchas gracias por esa linda familia que construimos día a día. Por qué no es fácil estar en el equipo más grande de México y con grandes jugadores y mantener un vestidor tan unido, mis respetos y admiración a todos”, agregó Julián Quiñones.