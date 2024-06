3 looks cómodos para ir a votar este domingo 2 de junio si hace calor o llueve en la tarde

Este 2 de junio de 2024 México vivirá sus ya esperadas elecciones a la presidencia; un día muy importante para el país, por lo que además de pensar por quién vas a votar, también tienes que pensar en cómo vas a ir vestida, pues tienes que aprovechar para lucir increíble mientras votas por tu candidato.

Pues las elecciones son el lugar perfecto donde además de votar, puedes lucir ese look fresco que tanto has estado guardando para un día tan especial e importante como lo es el día de las elecciones de México, por lo que te dejamos estas increíbles elecciones que te dejaran siendo la mejor vestida en estas elecciones 2024.

Atuendo informal

3 looks para ir a votar este 2 de junio/Créditos:Especial

Para este atuendo la importancia de la comodidad y el calor son esenciales en la manera en la que nos vestimos, pues comienza con un saco de color rojo, puedes acompañarnos con una blusa blanca o un vestido y comenzar a hacer las variaciones, pues un short de mestiza y unos tenis de color blanco añaden uno de los portes de color más geniales para ir a votar este 2 de junio.

Bermuda o Shorts cómodos

Look con bermudas o shorts para ir a votar/Créditos: Especial

Para este look deberás tener una gorra, una playera blanca, unas bermudas ya sean de mezclilla u otra tela y unos tenis cómodos, pues el calor está a lo que da y seguro que serás la mejor vestida en estas próximas elecciones para votar, recuerda que la comodidad antes del voto es lo más importante.

Para Hombres

Look para hombres que van a votar/Créditos: Pinterest

Un look fresco e ideal para votar seguro que los hombres también lo desean, por lo que como recomendación te dejamos este look ideal para este calor y lucir con elegancia mientras vas a votar, pues solo necesitarás una camisa lisa, unos shorts y unos tenis cómodos, agrégale unos lentes oscuros para más caché y no olvides tu INE, pues, es importante para votar.

¿Cuándo son las elecciones?

Este domingo 2 de junio serán las elecciones a la presidencia de México, por lo que aprovecha estas recomendaciones de outfits y podrás lograr una elegancia y estilo único en las urnas para votar, sé diferente y vístete para la ocasión, pues, este día es uno de los más importantes para el país.