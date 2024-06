CMB entrega el Cinturón de la Libertad en Las Vegas

Este sábado en Las Vegas, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) va a entregar un cinturón especial a un personaje destacado de la cartelera que encabezan las peleas de Gervonta Davis contra Frank Martin y David Benavidez contra Oleksandr Gvozdyk.

En conferencia de prensa, Mauricio Sulaimán hizo la presentación del fajín con tonalidades naranjas y rojas que trae motivos afroamericanos, una pieza en honor a la conmemoración del Juneteenth, que se festeja el 19 de junio.

Entrega del Cinturón de la Libertad Foto: Especial

"Tenemos la motivación de hacer algo honorable por la humanidad en una fecha importante... Leí en redes que Gervonta Davis se manifestó de manera despectiva, pero creo que, seguramente, no conoce el concepto. Estos cinturones solo es un trofeo, no son sancionables", explicó Sulaimán.

Tras el roce con el organismo, Sulaimán Saldivar espera entregarle este cinturón a un personaje destacado del fin de semana y no descartó que pueda ser el ganador de Benavidez vs. Gvozkyk.

Foto: Especial

El organismo instituyó el Cinturón de la Libertad en el 2021 como parte de la campaña mundial de responsabilidad social, como un trofeo especial para conmemorar la abolición de la esclavitud, y la primera pieza fue entregada a Jermell Charlo tras el triunfo sobre el mexicano Juan Macias Montiel, duelo que tuvo lugar en Houston, Texas.

Buscan fondo de ahorro

El Consejo Mundial de Boxeo planteó la posibilidad de crear un fondo para el retiro para los boxeadores, como una manera de asegurar su futuro, tras su paso por el deporte.

Aunque aún no se tienen los específicos del programa, que pretenden apoye a peleadores de cualquier país, el monarca Rey Vargas, así como el contendiente David Picasso adelantaron que ellos desean de formar parte.

"Es un tema que por años hemos buscado, pero por ley, en la gran mayoría de los países, no le puedes quitar dinero que no sea de manera voluntaria. No hay cuotas para ponerlas en un fondo, es en contra de la ley, pero logramos tener un producto financiero confiable, con una casa bursátil (GBM) importante, donde no hay riesgo, ni costo para un peleador", finalizó.

