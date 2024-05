Bayer Leverkusen vs Roma: estos son los mejores memes de las semifinales de la Europa League

La Europa League es uno de esos torneos que, junto a la Champions League, han revolucionado la manera en la que se consume el deporte en Europa, pues los equipos de segunda categoría de las mejores ligas de futbol Europa, se baten en busca de ser los mejores y poder clasificar a la Champions League.

Ahora dos de los mejores equipos del torneo han demostrado que están listos para buscar un nuevo título, pues la Roma de De Rossi, exjugador leyenda del club, y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, el equipo imbatible de Europa, se enfrentaron en busca de una final de locos.

Bayer Leverkusen elimina a la Roma y sigue sin perder

Fue el equipo alemán quien se colgó la victoria para continuar con su racha de 49 partidos en todas las competencias sin perder, pues la Roma no pudo alcanzarlos en lo futbolístico para eliminarlos y meterse nuevamente a una final europea, que el año pasado perdería frente al Sevilla cuando Mourinho todavía los dirigía.

Cabe destacar que Xabi Alonso, exjugador de Bayern Munich y Real Madrid ha llevado a este equipo a ganar más títulos que nunca en su historia, pues estaría consiguiendo su tercer título en el campeonato y exponiendo su increíble conocimiento de Futbol, ya que fue dirigido por los mejores técnicos de la historia, tan solo mencionar a Guardiola, Mourinho y más.

Por lo que las redes sociales no defraudaron con los memes de este increíble encuentro y el cómo el Bayer Leverkusen sigue en su racha de victorias, porque con memes nos recordaron que no importa lo que pase, el Bayer Leverkusen no pierde ningún partido en estos momentos.

¿Cuándo es la final de Europa League?

La final que enfrentará a la Atalanta y al Bayer Leverkusen por convertir su excelente temporada en una increíble campaña con un título europeo y que los hará enfrentarse al ganador entre Borussia Dortmund y Real Madrid por la Supercopa de Europa, será el próximo 22 de mayo de 2024, a la 1 de la tarde, por lo que no hay excusa para perderte es increíble partido.

¿Cuántos partidos lleva sin perder el Bayer Leverkusen?

El equipo alemán dirigido por Xabi Alonso tras no perder este partido, llegó a 49 partidos sin conocer la derrota, todo un hito en la historia del futbol, pues buscarán el récord del Benfica de 60 partidos sin conocer la derrota, lo que los haría el equipo invencible de toda la historia y le daría un gran impulso a la corta carrera de DT para Xabi Alonso.

