Star Wars Day: ¿Por qué se celebra el 4 de mayo?

Star Wars es quizá la saga más importante de ciencia ficción de toda la historia pues desde su estreno en 1977 con el ahora conocido “Imperio contraataca”, la saga que inicio con la historia de Luke Skywalker y más.

Por lo que hoy en el Día de Star Wars, seguramente querrás saber por qué rayos es el 4 de mayo, que todos los fans celebran y conmemoran el lanzamiento de la creación de uno de los mejores directores como George Lucas, pues esta franquicia ha marcado infinidad de generaciones.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el día de Star Wars?

Fue todo por una publicación en Inglaterra, cuando en un periódico llamado London Evenings News, se mencionó a Margaret Thatcher con un título que te dice mucho, “May the fourth be with you, Maggie”, en el que los fans encontraron la manera de que todo fuera de Star Wars, por lo que se hizo el ajuste “May The Force be with you”

Por lo que desde ese día se hizo oficial el Día de Star Wars. Donde, además, los fanáticos deciden ver las 9 películas llenas de historia, en este día, por lo que en 2011 y junto a George Lucas se hizo oficial el día de Star Wars, celebrando a todo lo que da una saga de ciencia ficción increíble.

Pues él, en el Toronto Underground Cinema, fue la primera vez que lo hicieron oficial, cuando además se realizó la remasterización de las primeras 6 películas para todos los fanáticos, por lo que decidieron disfrazarse de los personajes más importantes de la saga como los Stormtroopers y Darth Vader.

Así presentaron “The Acolyte” en México

Con motivo de la celebración del Día de Star Wars, en el evento CCXP se presentó el segundo tráiler de “The Acolyte”, la nueva serie de Star Wars que hablará sobre la época de la alta república, cuando se suponía que los Sith estaban extintos y la paz reinaba en la galaxia.

Además de acompañarse de Dafne Keen, quien viste en Logan como X-23 y a quien seguro verás como una joven Padawan en esta nueva serie de Star Wars, que podrás ver en el ya conocido servicio de streaming de Disney+, por lo que si eres muy fan ve aprovechando y ve las 9 películas de Star Wars para que no te pierdas ningún detalle.