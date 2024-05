Qué hacer para elevar tu look con poco dinero

Mi querido lector, no es cuestión de dinero, debería ser de sentido común, pero en realidad es de conocimiento. Hoy que se ha puesto de moda el lujo silencioso, todos quieren tenerlo, pero pocos pueden obtenerlo. Y es que es en los pequeños detalles en donde se ve la clase y la elegancia.

Y como dice el escritor Robert Greene:

“La gente juzga por las apariencias, por la imagen que proyectas a través de tus acciones y estilo. Si no tomas el control de este proceso, entonces la gente te verá y definirá de la forma que ellos quieran, casi siempre en tu desventaja”.

Sabiendo esto, el tomar o no el control de lo que comunicamos con nuestra apariencia y conducta es completamente nuestra responsabilidad.

Si quieres elevar tu apariencia debes prestar atención a los detalles tanto de tu atuendo como de tu comportamiento, para lo cual te daré los siguientes tips:

Invierte en ropa y accesorios de calidad. Elige piezas atemporales fabricadas con materiales de alta calidad. Ojo: caro no significa eso. Presta atención sobre todo en los botones, las costuras, la estructura y caída de la prenda. No dudes en alterar cualquier imperfección con un sastre o costurera de tu confianza. Uno de los indicadores de que una prenda no es de calidad son sus botones, si la prenda te encanta, pero los botones no están bien, no dudes en cambiarlos por otros, pueden ser unos sencillos que aparte combinan con todo. En cuanto a accesorios, no soy totalmente creyente de que menos es más pero sí creo que hay que cuidar los excesos. Aunque tu joyería sea la más fina del mundo, no puedes usar todo a la vez, puedes correr el riesgo de parecer arbolito de navidad. Otra cosa muy importante es que tus accesorios deben estar en excelente estado. Si es plata y ya se puso oscura, limpia con regularidad. Si es oro, lávala frecuentemente con agua y jabón. Si alguna piedra se cae, ve con un joyero de tu confianza y arréglalo inmediatamente, pero por ningún motivo utilices las cosas en mal estado. En cuanto a logos, aquí sí aplica “menos es más”. Nada te hace ver menos elegante que un look lleno de logos. Recuerda que aquí la clave es la discreción. Las prendas y objetos más finos no tienen el logo de la marca. Zapatos y bolsas, quédate en lo clásico y no exageres. Evita plásticos y PVC, aunque se ponga en tendencia. Uñas siempre bien cuidadas y dile no a cualquier tipo de arte o decoración en ellas. Quédate con manicure y pedicure en colores básicos y clásicos como: francés, nude, rojo y vino. Mantenlas desde cortas a un largo medio. No las uses muy largas. Mantente alejada de un maquillaje pesado, excesivo y colorido. Que sea natural pero definido. Labios nude, rosa claro y rojo, nada más. Dile no a las extensiones exageradas de pestañas. En cuanto al pelo, solamente usa colores que existan realmente. No uses decolorados excesivos, rosas, naranjas o verdes. Un buen corte de pelo de vez en cuando para mantenerlo en orden. ¡No necesitas estar peinada de salón pero que se vea que te peinaste! Una cola de caballo y un chongo sencillo siempre se verán elegantes. Cuidado con exagerar en los procesos cosméticos sobre todo en la cara. El animal print siempre puede verse muy elegante, siempre y cuando el elemento en cuestión no sea de látex o de licra. Cuida que no se salgan los listones que ponen en las prendas para colgarlas, mejor cortarlas desde un inicio. Jeans demasiado rotos. Ropa demasiado apretada. Enseñar demasiada piel. Un pantalón sastre siempre será una buena opción.

Pero lo más importante de todo será tu actitud. Mantén una actitud elegante: no grites, no seas grosera, práctica los buenos modales, no mastiques con la boca abierta, no faltes al respeto.

POR BRENDA JAET

MAAZ