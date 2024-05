Los 4 signos que vivirán un punto álgido de suerte gracias a Luna en Acuario entre el 2 y el 7 de mayo

Las predicciones del horóscopo diario de este jueves 2 de mayo traen novedades para todos los signos del zodiaco en los temas que más suelen interesar e influenciar en la vida cotidiana. Además, te revela lo que necesitas saber para aprovechar lo que te deparan los astros este jueves, seas del signo del zodiaco que seas.

Los signos que no podrán lidiar su suerte tan creciente

Aries: Deberías empezar el día con más tranquilidad y manteniendo la calma. Si no actúas inteligentemente podrías comprometer tu economía. Llevar a cabo tus proyectos va a necesitar de mucho apoyo, que desde luego que tendrás.

Estos signos viven un momento de total felicidad con el paso de esta fase lunar. Fuente: El Heraldo de México.

Tauro: Se te presentarán retos importantes y tienes que prepararte para afrontarlos. No digas lo primero que se te ocurra e intenta llevar al día el trabajo para que no se te acumule. Tus condiciones de salud actuales están recibiendo una buena influencia astral.

Géminis: Debes controlar mejor tus asuntos o al final se te irán de las manos. Evita los excesos en las comidas porque puedes ponerte mal. Aléjate de quienes solamente saben pelear y discutir o hablar mal de los demás.

Cáncer: Mentalmente estás muy protegido/a y tienes mucha energía psíquica, motivo por el que nada te afectará. En la economía puedes tener alguna sorpresa no muy agradable. Si no te sales de la raya, verás como con pequeños detalles este día no debe pasar inadvertido.

