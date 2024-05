Nana Calistar: Los 9 signos que desaparecerán sus problemas de dinero HOY 17 de mayo

Llegan para ti las mejores predicciones reveladas por la vidente más famosa de las redes sociales, Nana Calistar, quien a través de sus redes sociales detalla a sus seguidores y consentidos de la astrología algunas de sus recomendaciones diarias para iniciar este viernes 17 de mayo con la energía al 100 por ciento y que todos los signos zodiacales pueden evitar algunos obstáculos.

Para esta edición del segundo viernes del mes, la astróloga ha descubierto en algunos horóscopos algunas coincidencias en los astros con el objetivo de incrementar a las estrellas celestes en varios ámbitos como el dinero, salud, trabajo, amor, suerte y familia, con la promesa de que busquen su propio destino y reflexionar sobre lo acontecido últimamente en estos últimos días.

Varios signos estarán bendecidos con la llegada de un dinero extra Foto: Especial

Sigue leyendo:

Tauro tendrá un fin de semana lleno de estrés, conoce la rutina de cuidado personal para relajarse

Fortuna: estos seis signos serán premiados con suerte y dinero desde este viernes hasta el domingo 19 de mayo, según el Tarot

Los signos que no tendrán problemas financieros

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no es momento de cambios en el amor, si ya tienes una relación, llévate las cosas con pinzas para evitar regarla porque podría presentarse una infidelidad.

No te dejes llevar ni mal influenciar por amistades cercanas, las cuales buscaran ponerte en contra de muchas personas cercanas.

En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo, cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, hoy será un buen día para cerrar ciclos y comenzar desde cero en todos los aspectos de tu vida, date la oportunidad de creer y confiar en tu capacidad para lograr todo lo que siempre has querido y deseado.

Vienen cambios en cuestiones del trabajo. En lo que respecta a los dineros, mejorarás rotundamente en las próximas semanas.

Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti, estás en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, debes de tener cuidado con tus impulsos porque podrías cometer una indiscreción con tu boca y dañar a personas que ni la deben ni la temen.

Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y dañarte.

Una nueva amistad va a llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tienes muchas ideas claras de lo que quieres en la vida, solo te falta ponerte las pilas y comenzar a trabajar en ello.

A renovarte en todos los aspectos, tanto en el físico como en el económico y sobre todo en el anímico, cuida tus pensamientos para que estos no te traicionen y te hagan cometer indiscreciones y problemas.

Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia dónde quieres llegar.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en la cuestión laboral, vienen cambios, los cuales pueden afectarte en lo económico, no sueltes lo que tienes asegurado hasta no tener algo nuevo para ti.

Ten cuidado con lo que prometes, ya que podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean.

Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, deberás de controlarte mucho anímicamente porque se pueden presentar problemas de ansiedad, esto debido a ciertos problemas económicos que se pueden estar presentando en este momento.

Recuerdan que las personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes.

Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, es momento de alimentar tu parte mental, deja de hacerte chaquetas mentales que solo te conducen a la perdición, depresión y tristeza.

Viene una pelea o discusión con amistad, no se ponen de acuerdo. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada. Un viaje empezará a planearse.

Es importante que visualices a dónde quieres llegar, ya que estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices en tus pensamientos.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es momento de comenzar hacer cambios, estamos en el mes de mayo y pronto será mitad de este, debes comenzar a enfocarte en todo eso que has hecho a un lado en tu vida y que te hacía tan feliz, has descuidado mil cosas a causa de otras personas que no te han permitido crecer como deberías.

No te dejes llevar por chismes de otras personas y ve por tus sueños y metas, se viene un enfrentamiento o discusión con una persona por tener diversos puntos de vista.

Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las demás personas.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, vienen cambios importantes en tu vida, entre ellos la oportunidad de mandar a la tostada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando.

A veces te centras en cuestiones del pasado que no deberían de quitarte el sueño, dale carpetazo y lo que sigue.

Es momento de comenzar a planear un viaje con familia en la cual te la pasarás de lo mejor, disfruta que la vida para eso es y aprovecha con tus seres queridos.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, hay cuestiones de tu pasado que no has podido soltar y por eso has estado un poco estancado.

Es momento de aprender de cada golpe y de cada caída, ya que te ayudarán a no volver a caer en las mismas situaciones de siempre.

Vienen oportunidades de inversiones, pero sabes algo, cuida mucho la parte de los dineros porque podrías hacer un negocio con una persona que lejos de sumarte te va a dar dolores de cabeza y te va a traer algunas pérdidas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, vienen cuestiones muy positivas a tu vida que deberás de aprovechar sobre todo cuestiones que tienen que ver con el área laboral.

No te amueles tanto en el trabajo, ya que al final no te vas a llevar nada; trata de disfrutar más a las personas que te rodean y hacer lo que te gusta.

Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas. Hay oportunidad de realizar un bisne bastante bueno que será con amistades o con familiares y te la pasarás de lo mejor, tú disfruta.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, vienen días de muchos cambios en los cuales debes estar enfocado en lo que deseas, ya no pierdas tu tiempo en cuestiones que no te dejan nada de provecho.

Amores podrían llegar, pero debes de ser muy inteligente para saber elegir a la persona adecuada en tu vida. Aprende a deslindarte de personas que no te suman y que solo te causan estrés o dolores de cabeza.

Debes tener cuidado con chismes en tu familia que podrían venir a ocasionar ciertos problemas. Se puede presentar una separación o divorcio dentro de la familia, no te metas en cosas que no te incomodan.

Te puede interesar: Estos son los 3 signos zodiacales que recibirán abundancia durante la siguiente semana de mayo 2024

¿Cuál es mi signo si nací el 17 de mayo?

Aries: 21 de marzo y el 20 de abril

Tauro: 21 de abril y 21 de mayo

Géminis: 22 de mayo y 21 de junio

Cáncer: 22 de junio y 23 de julio

Leo: 24 de julio y 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto y 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre y 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre y 22 de noviembre

Sagitario: 23 de noviembre y 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre y el 19 de enero

Acuario: 20 de enero y el 19 de febrero

Piscis: 20 de febrero y el 20 de marzo

DRV