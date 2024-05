Jesús Molina anunció su retiro del futbol profesional a los 36 años de edad: "Siempre lo di todo en cada equipo"

Con nula participación con Pumas durante el Clausura 2024, el mediocampista Jesús Molina anunció su retiro a los 36 años. El jugador, que inició su paso en Primera División en 2007 con Tigres, no pudo actuar en el vigente certamen a pesar de renovar durante seis meses con la escuadra felina.

América, Santos Laguna, Monterrey y Chivas son los otros clubes en los que militó en su trayectoria, además de que estuvo en Selección Mexicana, sobre todo en la etapa de Juan Carlos Osorio como estratega.

Jesús Molina anunció su retiro a los 36 años Foto: Óscar Zamora

Jesús Molina anuncia su retiro: "Siempre lo di todo en cada equipo"

El sonorense sufrió desde el torneo pasado una lesión en la rodilla derecha, de la cual le costó trabajo regresar. Molina llegó al club para el Clausura 2023. Su último duelo registrado fue el 11 de noviembre de 2023 ante Chivas.

“Es una decisión pensada y madurada con la familia. Me siento un privilegiado de haber llegado hasta acá, y siento que siempre lo di todo en cada equipo, sin importar las circunstancias”.”, dijo Molina en su última conferencia, entre lágrimas y con la voz entrecortado por varios momentos.

Se mostró agradecido con Pumas, ya que asegura, le dio una oportunidad cuando parecía que su carrera se terminaba, “lamentó que no pude responder por completo a la confianza, me hubiera gustado retirarme como campeón en un club grande como es este”, enfatizó.

Aseguró que quiere seguir ligado al futbol pero que un no sabe en cuál faceta, “ya tengo el curso de entrenador y además soy licenciado en Derecho. Me interesan ambas facetas, por lo que es la formación del futbolista y también por las cuestiones legales en el deporte que ahora son muy importantes”.

Molina dice que está abierto a cualquier cosa que se le presente y agradeció a todos aquellos que en algún momento lo apoyaron desde su debut, “son tantas personas que sin ellos no hubiera podido pasar tantas cosas, de las cuales no me arrepiento”, finalizó.