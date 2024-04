Eclipse solar 2024: los mejores MEMES del fenómeno astronómico del 8 de abril

El eclipse solar es uno de los fenómenos astronómicos más esperados por el mundo entero. Ahora, después de una espera de más de 30 años, las personas en México podrán vivir, por segunda ocasión, este acontecimiento. Si bien se ha generado mucha información sobre los cuidados que se deben tener para poder disfrutar del espectáculo en el cielo, algo que no podía faltar son los memes.

Los usuarios de redes sociales no dudaron en aprovechar las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer para generar una serie de memes. También aprovecharon la creatividad y los efectos que podía tener en aquellos que no se cuidaron. A pesar de que los memes puedan ser bastante buenos, se recomienda seguir las indicaciones de los expertos para evitar efectos contraproducentes por ver el eclipse de sol.

Sigue leyendo:

Eclipse de Sol 2024: cómo llegar a "Las Islas" de la UNAM y al Planetario Luis Enrique Erro del IPN

Sinaloa extiende periodo vacacional de Semana Santa para Nivel Básico

Los memes del eclipse en estos momentos

Los mejores memes del eclipse solar

Entre ejemplos de cómo se vivirá en la CDMX, haciendo referencia a que un bolillo se iba a postrar sobre el sol, la forma de encontrar los filtros adecuados para poder ver el eclipse solar, los efectos secundarios que se pueden tener si se ve el eclipse sin los cuidados y algunos otros que hacen referencia a que no se verá bien. Mejor vamos a verlos.

El eclipse en el mundo entero vs el eclipse en la CDMX

Remedio casero para aquellos que no encontraron los lentes certificados

Un ejemplo de cómo se verá el eclipse desde la TV.