Saúl Álvarez y Jaime Munguía arrancaron con la cuenta regresiva en Las Vegas

El MGM Grand de Las Vegas se convirtió en el epicentro del boxeo mundial. Hoy, Saúl Canelo Álvarez, la estrella mexicana indiscutida de peso supermedio, hizo su entrada triunfal, con lo que arrancó la última semana de promoción de la pelea ante Jaime Munguía.

A ritmo de mariachis, ante un abarrotado lobby del MGM, los dos mexicanos se repartieron los apoyos y prometieron dar la batalla de sus vidas.

"No me importa si es más joven o más viejo El Canelo es diferente. Me agrada que quieren buscar el nocaut (Munguia y su equipo), el ganar por nocaut siempre es muy bonito pero voy a terminar antes del ocho", dijo el monarca mexicano, quien hasta ahora ha vencido a 11 invictos.