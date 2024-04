Era de Tauro: estos son los 5 signos que serán bañados con una suma de dinero en efectivo los últimos días de abril

Invitar a tu familia a cenar, a tu pareja al cine, cambiar el teléfono celular o hasta comprar un automóvil o una casa. Todo es posible con una planificación económica adecuada, y, además, un golpe de suerte por parte del Universo. Esto es lo que te deparan los astros para esta semana.

La temporada de Tauro está arrancando. Comenzó el 20 de abril, después de periodos de mercurio retrógrado y eclipses solares. Los toros tienen un corazón enorme y son capaces de hacer lo que sea por los suyos. Son fieles, leales y los mejores amigos que puedas encontrar.

Hasta el 20 de mayo, transitamos la temporada de tauro. Fuente: Archivo

Era de Tauro: los 5 signos que serán bañados con una suma de dinero en efectivo

ARIES

Avanzarás en tu vida profesional, Aries. Esto te dará un aliciente porque verás todo lo que puedes llegar a conseguir si te esfuerzas a diario. Te ayudará mucho ser más positivo y recuperar el gusto por estas tareas que antes te parecían interesantes, piensa en qué aspectos te llenaban y tómalo como un reto, como un juego. Será una excelente semana en el plano económico para ti.

GÉMINIS

Géminis, mucha responsabilidad y un montón de cargas, como te pasa esta semana. Aprende a delegar, ese será tu mayor desafío para mayo. Tu mente organizadora es tu mejor tarjeta de presentación, no tienes por qué llevar a cabo personalmente el trabajo hasta el último paso. Apóyate en la gente de tu equipo. Recibirás dinero extra por un trabajo realizado.

LEO

Tendrás un encuentro, o recibirás una llamada, quizá un mensaje, de un antiguo compañero de estudios, Leo. Si tú ahora no trabajas en aquello para lo que has estudiado te dará qué pensar. Soñabas con un futuro que no has alcanzado por la vía que hubiese sido lógica. Una herencia está muy serca de cobrarse.

Leo está cerca de cobrar una herencia. Fuente: Archivo

LIBRA

Te quedan muchas cosas por hacer a diario y podrías aplicar tu energía a ello, por lo menos te sentirías mejor que adoptando una actitud negativa. Esta semana puedes tener que enfrentarte a una situación bastante engorrosa en el trabajo. Mantente digno pero no cedas. Te ofrecerán un trabajo express que te lo pagarán de inmediato, y podrás salir a disfrutar con amigos e invitar una ronda de tragos.

ESCORPIO

Se avecinan esos cambios a los que se ha resistido cada día desde el inicio, querido Escorpio. En el plano sentimental, si abre el corazón, aparecerá esa bella persona que desea con gran sentimiento. Tendrá una buena semana en lo laboral y podrá cobrar aquellos pendientes que lo han traído angustiado estos días.

SIGUE LEYENDO

Hoy ingresa Venus en Tauro, traerá estabilidad en el amor para tres signos del zodiaco, según la astrología

La mejor raza de perro para tener como mascotas, según veterinarios