"No tengo miedo a nada. Voy a salir a lo que tenga que ser en el ring": Barby Juárez previo a su regreso al ring

Mariana, “Barby”, Juárez no quiere quitar el pie del acelerador, a pesar de que sabe que llegó a la recta final de su carrera.

Tiene en sus planes regalar una buena noche a sus fanáticos y la africana Matshidiso Mokebisi no se interpondrá en su camino.

La Barby Juárez prepara el cierre de su carrera profesional a 26 años de su debut

La Barby aspira a coronarse campeona plata supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, este viernes en el Hipódromo de las Américas y así romper con una sequía de tres años sin victorias.

"Voy a disfrutar esto, es lo último en mi carrera. Me quiero ir de esto como lo que soy, lo que fui durante toda mi carrera, una guerrera. Salir con la mano en alto cuando todos creen que ya no hay Barby, les doy la vuelta y estoy de regreso. Va a ser lo que tenga que ser arriba del ring", declaró tras la ceremonia de pesaje, en donde marcó 55.6 kilogramos.

Mariana, de 44 años, adelantó que esta preparación fue muy diferente pues ha disfrutado de cada minuto de entrenamiento y todo lo que conlleva enfocarse de lleno en un objetivo.

"Van a ver a una Barby sin miedo, ya lo de mi nariz no me da miedo, he aprendido. No tengo miedo a nada, voy a salir a lo que sé hacer arriba de un ring y nada me va a molestar. Voy a hacer lo que sé hacer, para lo que nací", abundó.