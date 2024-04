Se acaba mercurio retrógrado ¿cómo le irá a cada signo en el amor del 22 al 28 de abril?

Todo parece indicar que las energías del eclipse solar poco a poco se van disipando, sin embargo, aún quedan varios eventos astronómicos que puedan estar afectando nuestros días, pues Júpiter está en Virgo y esta semana también termina Mercurio retrógrado.

No debes temerle a esta temporada, pues recuerda que mercurio retrógrado no es sinónimo de mala suerte, es la oportunidad de retomar algunas cosas importantes para ti, pero también puede traer de regreso a personas de tu pasado, pueden ser amistades, familia que hace mucho que no ves y sí también a examores.

¿Regresará alguien de tu pasado?

Horóscopo para todos los signos del 22 al 28 de abril

Con el final del período de Mercurio retrógrado a la vista, las energías cósmicas comienzan a cambiar, y con ellas, las dinámicas en el ámbito del amor para cada signo del zodiaco.

Mercurio retrógrado, se abre un nuevo capítulo en el ámbito del amor para cada signo del zodiaco. Ya sea renovando relaciones existentes, abriendo el corazón a nuevas experiencias o fortaleciendo la confianza en uno mismo.

¿Cómo te irá en el amor?

Aries. Para los arianos, este período post-Mercurio retrógrado trae consigo una renovada confianza en sí mismos y en sus relaciones. Es momento de expresar tus sentimientos con claridad y tomar la iniciativa en el amor. No temas ser audaz y perseguir lo que deseas.

Tauro. Pueden experimentar una mayor estabilidad emocional en sus relaciones durante esta semana. Es un buen momento para fortalecer los lazos afectivos y consolidar compromisos. La comunicación fluida y la honestidad serán clave para cultivar el amor duradero.

Géminis. Para los geminianos podría traer consigo una mayor claridad mental en asuntos del corazón. Es momento de dejar atrás las dudas y tomar decisiones con confianza. La sinceridad y la autenticidad serán tus mejores aliados en el amor.

Cáncer. Habrá una renovación en sus relaciones durante esta semana. Es momento de dejar atrás el pasado y abrir tu corazón a nuevas experiencias amorosas. La empatía y la comprensión serán fundamentales para construir conexiones profundas y significativas.

Tendrás nuevas experiencias.

Leo. En esta semana las energías podrían traer consigo una mayor intensidad emocional en el amor. Es momento de ser honesto contigo mismo y con tu pareja sobre tus necesidades y deseos. La pasión y la entrega serán la clave para fortalecer los lazos afectivos.

Virgo. Pueden sentirse más seguros y centrados en sus relaciones durante esta semana. Es momento de cultivar la estabilidad emocional y la armonía en el amor. La paciencia y la dedicación serán tus mejores aliados para construir relaciones sólidas y duraderas.

Libra. Este período post-Mercurio retrógrado podría traer consigo una mayor claridad en asuntos del corazón. Es momento de tomar decisiones con valentía y seguir tu intuición en el amor. La sinceridad y la autenticidad serán fundamentales para alcanzar la felicidad emocional.

Escorpio. Es momento de dejar atrás los resentimientos y abrir tu corazón a nuevas oportunidades amorosas. La comunicación abierta y honesta será clave para construir relaciones sólidas y significativas.

Abre tu corazón, olvida el pasado.

Sagitario. Estos días traerán consigo una mayor confianza en sí mismos y en sus relaciones. Es momento de seguir tus instintos y perseguir tus sueños en el amor. La pasión y la determinación serán tus mejores aliados para alcanzar la felicidad emocional.

Capricornio. Es momento de cultivar la estabilidad emocional y la seguridad en el amor. La honestidad y la dedicación serán la clave para construir relaciones duraderas y significativas.

Acuario. Si los nacidos bajo este signo están solteros, vienen nuevas experiencias amorosas. Es momento de dejar atrás las inhibiciones y seguir tu intuición en el amor. La espontaneidad y la aventura serán tus mejores aliados para encontrar la felicidad emocional.

Dale la oportunidad a nuevos amores.

