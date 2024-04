Estos son los mejores MEMES del próximo show de Interpol en la CDMX

La banda neoyorquina Interpol dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 20 de abril y en redes sociales la noticia causó un alboroto y una oleada de memes. La agrupación mostró su entusiasmo por este show y dijo en X "¡Es un sueño para nosotros poder actuar en un escenario tan icónico e histórico! Vamos a ponerle ganas, así que vayan o "be square," como dicen"

Se presentará el próximo sábado 20 de abril en el Centro Histórico a las 19:00 horas. El vocalista y guitarrista de Interpol, Paul Banks apareció durante la conferencia del gobierno de la capital y envió un mensaje: “Es gratis para todos nuestros seguidores mexicanos y cualquiera que se sienta dispuesto a llegar allá o que esté allá, por favor vengan y únanse a nosotros”.

La banda tiene muchos fans en México. Foto: X.

Interpol, una banda icónica del rock

Interpol, un grupo emblemático del rock e indie rock de Manhattan, Nueva York, nació en 1997. La agrupación originalmente estuvo compuesta por Paul Banks, Daniel Kessler, Carlos Dengler, y Greg Drudy; este último fue sustituido por Sam Fogarino en el 2000, y, una década más tarde, Dengler dejó el conjunto, pasando Banks a tomar el rol de bajista.

Desde sus inicios, Interpol ha sido aclamado por la crítica, especialmente con su álbum debut "Turn On the Bright Lights" en 2002. Los proyectos siguiente, como "Antics" y "Our Love to Admire", también fueron muy exitosos. En 2022 lanzaron "The Other Side of Make-Believe", su séptimo álbum de estudio. A través de los años, la banda tomado pausas para explorar proyectos individuales, pero siempre han regresado para satisfacer a sus fans.

A muchos le dio ganas de vivir. Foto: X.

Será un buen momento para ligar. Foto: X.