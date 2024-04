América derrota al New England Revolution con 4 goles en la Concachampions

Las Águilas del América dejaron claras las distancias futbolísticas que tienen con el New England Revolution, casi tan grandes como los más de cuatro mil kilómetros que hay entre Boston y la Ciudad de México, que quedó reflejada en la goleada 0-4, que pone a los azulcremas con un pie y medio en las semifinales de la Concachampions.

Como en el boxeo, el enfrentamiento tuvo su round de estudio con ambos equipos con línea de cinco defensas, pero con iniciativa de las Águilas. La frialdad del ambiente, con 6ºC en el Gillette Stadium, la tuvo el cuadro mexicano para mostrar por qué es favorito a avanzar en esta llave, para enfrentar en la próxima ronda al Herediano de Costa Rica, o al Pachuca de la Liga MX.

El clima, el pasto sintético y el agazapado rival, incomodaron al América los primeros 15 minutos, al no encontrar claridad al frente, con resbalones en zonas de seguridad, y con múltiples toques que apenas alcanzaron a terminar en el área local, hasta que apareció el capitán azulcrema.

Henry Martín rompió el cero con una media vuelta (16’), y asistió para que Alejandro Zendejas anotara su tercer tanto del torneo (24’), tras 48 toques capitalinos. La Bomba pide a gritos su renovación de contrato, mientras se acerca a su centenar de goles, al llegar a 97 dianas con el club, siendo determinante en estas instancias, pues de los siete goles que lleva en Concachampions, cinco han sido en ronda de cuartos.

Al final, Luis Ángel Malagón sacó de apuros a su equipo en tres ocasiones, para dejar su arco inmaculado por segunda ocasión en cinco duelos de esta edición del certamen. La goleada la consumaron Cristian Calderón (64’), tras mal rechace del portero Henrich Ravas, para celebrar su primera anotación como americanista; también Brian Rodríguez anotó (90') para poner cifras definitivas.

Brian Rodriguez sentencia el encuentro Foto: @ClubAmerica

Las lesiones parecen no dejar al América, que si bien tiene recuperados a Álvaro Fidalgo y Zendejas, titulares en este encuentro, y además tienen listo a Diego Valdés, quien no inició por precaución, aún no recuperan a Julián Quiñones, uno de sus delanteros estelares. Al naturalizado mexicano se puede sumar Israel Reyes, quien salió de cambio en el descanso por un golpe en la rodilla derecha.

Fue una victoria cabalística para los azulcremas, la número 13 en 18 duelos contra clubes de la MLS en este torneo, y la tercera en sus últimos cinco enfrentamientos contando Leagues Cup, con un par de derrotas, y un empate que después definió su eliminación en penaltis, ante Nashville.

El Revolution tuvo poca fe y se hizo el harakiri al recibir la ida, y no la vuelta como deportivamente le tocaba, esto por planear eventos en su estadio el 9 de abril, cuando cierra la llave, ahora en el caluroso Estadio Azteca. América tiene vía libre para llegar a semis y soñar con los despejados cielos del Mundial de Clubes.

