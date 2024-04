América va por su revolución ante el New England

No hay mejor halago que el respeto del rival. Con ese aliciente, y otros más, el América afronta la ida de los octavos de final contra el New England Revolution, en el primer duelo en la historia entre ambos, en pos de conseguir una ventaja para el duelo de vuelta en el Estadio Azteca, y no llevarse una derrota, como en dos de sus últimos cuatro duelos previos en este torneo.

El descanso de 10 días que tuvo el conjunto de la MLS no será la única ventaja que van a tener en el Gillette Stadium, pues en Boston, Massachusetts, se esperan bajas temperaturas que ronden los 7°C a la hora en que se celebre el duelo. Sin embargo, pese a ello, el técnico de los Revs, Caleb Porter, reconoce la envergadura del conjunto de Coapa.

“América es el mejor equipo con el que hemos jugado, no tengo duda por la importancia que tiene en el área, pero les he dicho a los muchachos que tenemos la chance de avanzar, iremos al Azteca después, pero primero debemos de sacar un buen resultado acá”, dijo en conferencia de prensa previa al encuentro.

Las palabras del estratega del New England tienen una razón: las Águilas han dejado ver que no son un equipo invencible en esta edición de la Concachampions, pues sumaron una derrota ante el Real Estelí y el Guadalajara en las dos fases previas, aunque a la postre avanzaron por tener mejor diferencia en el global.

Sin embargo, el técnico André Jardine dijo que su equipo se enfoca en ganar el octavo título de la institución en esta competencia, sin importar que en sus respectivos campeonatos haya una diferencia diametral: uno como líder de la Liga MX, y otro como último lugar en el Este de la MLS.

“Este club piensa en grande. Viene un partido duro y estamos enfocados. Cuando son duelos de eliminatoria, una derrota te cuesta el torneo, por eso encuentras tu máximo nivel de atención, tu mejor versión”, dijo el brasileño. “Es un equipo fuerte, que ofensivamente tiene muchas virtudes y buena dinámica. Físicamente un equipo tiene una forma muy establecida, tiene laterales bastante profundos. Hay que tener una capacidad de adaptación a la cancha”, apuntó sobre su rival.

La MLS acorta distancia con la Liga MX

En esta edición de la Concachampions, América enfrenta por primera vez a un equipo de la MLS. Ante clubes de esta liga suma 17 duelos en este torneo, con 12 victorias, dos empates y tres derrotas, desde 1977. En la final de 2015, se coronó 3-5 global contra el Montreal Impact , equipo canadiense que juega en esta liga.

Sin embargo, hay un mal recuerdo reciente, cuando en la pasada Leagues Cup fueron goleados 4-1 ante el Columbus Crew, y eliminados 6-5 en penaltis, tras empatar 2-2 contra Nashville.

El técnico del Revolution, aseguró que es una cuestión de mentalidad el hecho de que los equipos de la Liga de Estados Unidos compliquen cada vez más a los de México, señal de que se acortan distancias, como ha sucedido a nivel de selección, y como lo quieren replicar ante el América.

“Es interesante, empiezan a ver menos diferencia, la Liga MX lo ha hecho bien, pero aquí vamos nosotros (MLS), es mentalidad, este tipo de competencias nos ayudan, nos pasó con Pumas, en esa eliminatoria tuvimos un equipo que entendió que teníamos que tener una mentalidad importante, ahora no podemos quedarnos con el hubiera, somos pragmáticos y queremos seguir adelante”, consideró, haciendo alusión a los cuartos de final de 2022 ante los de la UNAM.

¿Dónde ver y a qué hora es el América vs. New England Revolution, ida de cuartos de final de Concachampions?

Las Águilas visitan al equipo de la MLS en el Gillette Stadium en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, cuya transmisión podrá seguirse en la señal de Fox Sports, Fox Sports Premium y Prime Video en la versión de prueba del canal de deportes.