Durante esta primera parte del mes de abril, seguimos transitando la Era de Aries. El carnero forma parte de los signos cardinales y al mismo tiempo es un signo de fuego; también es el primer signo del zodíaco, precisamente por eso, simboliza el inicio, la creación. Los arianos por lo general rebosan de energía y entusiasmo, adoran la libertad, los retos y las nuevas ideas.

Los Aries son de acción rápida y confían en su poder, por eso no pierden el tiempo pensando en problemas. También suelen ser muy impulsivos y e impacientes. La parte no tan buena es que no soportan equivocarse ni el fracaso. En la temporada del carnero, veamos que dice la astrología para los signos del zodiaco respecto a consegur pronto el éxito.

Hasta el 21 de abril, transitamos la temporada de Aries. Fuente: Archivo.

Era de Aries: estos son los 5 signos que serán bañados con riqueza y éxito desde el comienzo del tercer lunes de abril

TAURO

Los taurinos suelen ser muy indecisos, y eso les lleva a perder tiempo y credibilidad. Es importante reflexionar sobre este comportamiendo, ya que si quieres alcanzar el éxito, deberás tener mayor seguridad. Confía en ti y en tu instinto. Cuando eliges con el corazón, no te arrepientes. En tus relaciones sentimentales tiendes a mostrarte también un poco distante y algo calculador, sobre todo al principio, cuando estás conociendo a una persona. Durante esta semana permanece atento a alguien que está entrando en tu vida.

CÁNCER

No seasn tan exigente contigo. La perfección completa es casi imposible. Queres destacar en todo, todo el tiempo, te afectará en tu salud y en tus vínculos personales. No dudes más de tu talento ni te cuestiones cada paso que das. Sé un poco más valiente y deja que las cosas fluyan, que tomen su curso y que el destino haga lo suyo. Tomate unos días de descanso con tu familia para regresar al trabajo renovado.

VIRGO

Eres muy bueno dando consejos a los demás, aunque no los apliques siempre en tu día a día. Aprovecha el reconocimento que te dan tus colegas y tu familia, para tomar impulso y volar más alto. Muy pronto verás cómo te cambia positivamente la perspectiva. En el amor, puede que estés un poco alicaído porque no conoces a nadie con quien valga la pena intentarlo. Anímate, porque a veces tarda un poco en llegar.

Escorpio atraviesa un buen momento laboral. Fuente: Archivo.

ESCORPIO

Estás atravesando un muy buen momento en tu vida profesional. Mañana vivirás una situación laboral muy positiva y esto para ti es de gran importancia. Además, puedes aprovechar para mejorar las condiciones laborales y pedir un aumento. Déjate querer y permite a diario que la persona que te acompaña se muestre tal como es. Convéncete hoy de que el amor te está sonriendo porque si esta relación prospera puedes cantar bingo.

CAPRICORNIO

Deberás enfocarte más en tus objetivos, han aparecido muchas tentaciones en tu camino en estas semanas, y eso ha retrasado el alcanzar tu meta. Es un excelente momento para los negocios y para establecer lazos con personas que están llegando a tu vida. Conocerás a alguien que te puede introducir en un círculo social lleno de oportunidades. Que las cuestiones sentimentales no te apaguen, lo que es para ti se dará con fluidez, no hay que insistir donde no es lugar para uno. Ellos se lo pierden.

