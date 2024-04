Osvaldo Benavides: Detrás de cámaras dirige y evoluciona frente a su público

Osvaldo inició desde muy pequeño en la actuación, “empecé de niño, sabía que me gustaba actuar y que me gustaba dirigir, a eso jugaba. Después la vida me puso en la actuación. Fue coincidencia, destino, como le queramos llamar, y nunca más me cuestioné lo que quería hacer porque estaba haciendo algo que me gustaba”, nos confesó.

Sobre el inicio de su pasión por contar historias, “claro que hay momentos de duda y de cuestionarse, pero tampoco me veía haciendo una vida en otra carrera, no existía realmente la posibilidad en mi cabeza”.

Hoy, el actor tiene más de 30 años de exitosa trayectoria en cine, teatro y televisión, y nos confesó que lo que más le gusta de darle vida a diversos personajes es tener nuevas aventuras.

“Conocer gente nueva, trabajar en lugares distintos. Lo bonito del trabajo que hago es que es distinto todo el tiempo. Siempre es fresco y me lleva a lugares nuevos".

Para Benavides, el reto más grande ha sido encontrar un balance entre su vida profesional y personal, sobre todo poder tener tiempo de calidad con sus hijos.

“Una vez que me volví papá, lo difícil es cuando no hay de otra más que perderte momentos importantes, porque a veces toca, no hay manera de combinar las dos y lograr las dos al 100%. Siempre hay que, o no aceptar el trabajo o faltar a un cumpleaños, o a algún evento importante”, compartió el actor.

Total Look, Zegna / Reloj, Montblanc. Foto: Diego Fierce

Recientemente estrenó un proyecto muy especial pues él lo escribió, dirigió, produjo y actuó.

“Noche de Bodas nació de hacer un contenido muy comercial, muy accesible, de calidad. Si se toma el tiempo de hacer bien el guion, de a cada paso darle su importancia. De esa intención de ver una película con un tono y una realización un poquito más arriba de lo que estamos acostumbrados a ver, por lo menos desde mi perspectiva, puedo estar equivocado.

"Y también desde las ganas de seguir trabajando con Ludwika y darle espacio a esa química que tenemos, que la vivimos en lo personal como amigos, cada vez que nos vemos, que es muy a menudo. Poder compartir eso con la gente. Y hacer algo divertido”.

Nos contó sobre esta experiencia detrás de cámaras que ha sido un sueño para él.

“Yo desde niño quería dirigir también. Es un tipo de contenido muy masivo, muy fácil de entender, muy alcanzable. Y que también les guste a personas que sean más exigentes. Fueron tantos años preparándome que simplemente fue un paso más. No fue un brinco rudo a otra cosa diferente. Porque además como actor me dirijo mucho y llevo muchos años en este negocio viendo cómo se hacen las cosas, haciendo de todo un poco. Esta vez me tocó hacer todo junto al mismo tiempo. Entonces, requiere de mucha atención y mucha presencia y preparación. Requiere de mucho trabajo”.

Aseguró sobre este nuevo reto que le dejó una gran satisfacción por todo el trabajo y tiempo que conlleva también de las personas que lo acompañaron.

“No sólo el mío, el de todos, porque el cine es un trabajo en equipo. Y si bien uno pone la idea y la energía que empieza como el empuje, todos los demás se suben y aportan. Hacen que la película no sea mía, sino que sea de todos. A mí eso es de las cosas que más me gustan, el trabajo creativo en equipo es para mí muy estimulante, irle dando forma a lo que aporta cada quien me gusta mucho, me entretiene, me divierte, me echa a andar”.

Total Look, Dior. Foto: Diego Fierce

Asimismo, Osvaldo nos contó qué historias le gustaría seguir contando y qué proyectos siguen a través de Agasajo Films, su casa productora.

“Estamos preparando varias cosas. Me gusta mucho la comedia, y creo que en México hay mucha comedia, sin embargo, sigue habiendo un espacio de un tono de comedia que no se ve tanto, creo que por ahí podemos aportar. Pero también me interesa hacer documental, ficción, no ficción, de todo".

"Es como un laboratorio para poder meter nuestro gusto, nuestra manera de cómo creemos que se deben de contar las historias, y cómo creemos que se debe de trabajar, en horarios decentes, comiendo bien, teniendo feliz a las personas que es lo que hicimos en Noche de bodas. Agasajo tiene una visión no sólo del tipo de contenido, sino de la manera de trabajar”, aseguró el actor.

Quien añadió que es importante darle el justo valor al trabajo de las personas.

“Cuando la gente está feliz, todo sale mejor. Estamos bastante mal acostumbrados a tratar de exprimir cada centavo por los presupuestos que hay. México hace maravillas con los presupuestos que tiene, no es porque sean codos o porque sean mal hechos. Que sí, a veces hay de eso. Sí hay gente que roba y sí hay gente que es mal hecha. Esa es la realidad. Pero no es el común denominador”.

Osvaldo asegura que muchas veces se descuida el libreto al tratar de ahorrar en este proceso.

“En el material, en el origen de las cosas, y si tú descuidas eso, todo lo demás va a sufrir. Pero justo en Agasajo lo que queremos es, a lo mejor no pretender hacer algo tan grande, sino darle su valor y su tiempo a cada cosa y ser honestos con el presupuesto”.

Para finalizar nuestra entrevista, Osvaldo Benavides nos confesó que se encuentra en una etapa en la que busca disfrutar al máximo cada instante:

“Como siempre, creciendo, aprendiendo y explorando, buscando la manera de disfrutar más y de estar más presente. Siempre en la exploración continua de mí y de todo lo que hay allá afuera”.

Total Look, Ferragamo / Reloj, Montblanc. Foto: Diego Fierce

HA DICHO

"Buscando la manera de disfrutar más y de estar más presente. Siempre en la exploración continua de mí y de todo lo que hay allá afuera”.

SOBRE OSVALDO

Un gusto culposo: Me gusta comer papas y chamoy, cosas así como ese tipo de golosinas picantes y ácidas. Y a veces me paso de lanza.

Lo primero que haces por las mañanas: Tomar un vaso de agua, así lo que tengo ahí pegado a la mesa de cama.

Algo que te inspira: El trabajo de muchas personas. Los comediantes me encantan.

Alguien a quien admiras:

Película favorita: Punch-Drunk Love de Paul Thomas Anderson.

Un momento que haya sido de gran felicidad en tu vida: Muchos, pero cada vez que regreso de un viaje largo y no he estado viendo a mis hijos, el momento en el que los veo es uno de ellos, sin duda.

Un consejo que se te haya quedado grabado: No me lo han dado, pero creo que algo que le digo mucho a mis hijos es que cada quien tiene que encontrar su camino, y que todo hay que cuestionarlo. Que todo lo que nos dice la cultura, y los papás, y los maestros, inclusive nuestros mismos pensamientos, hay que cuestionarlos y hay que encontrar quién eres y tu camino, y no tratar de ser mejor que nadie.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Grooming: Alberto Santiesteban para American Crew / Locación: Casa Versalles

MAAZ