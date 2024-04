Juegos Olímpicos: Queremos oros, pero falta plata

París 2024 está a la vuelta de la esquina, el ambiente olímpico comienza a sentirse cada vez más cerca. Los y las atletas, se preparan cada día para conseguir el máximo deseo para un competidor olímpico, la medalla de oro, sin embargo, no solo son ellos quienes, con incertidumbre, enfrentan el año olímpico.



México es un país que no ha logrado consagrarse como una potencia mundial en deportes olímpicos, donde únicamente ha obtenido en toda su historia 73 medallas olímpicas, un número bastante bajo. Tras 55 años no parece que haya un acercamiento hacia la marca conseguida en el 68. Es así como comienza la incertidumbre del deporte en México, en donde nos cuestionamos, si de verdad, ¿existe talento o simplemente no se hace el proceso correcto para apoyar el talento?

El deporte en México es manejado principalmente por la CONADE, actualmente dirigida por Ana Gabriela Guevara, quien inició su gestión en 2018, y que, desde ese momento, se han visto una gran cantidad de irregularidades. Se tiene como ejemplos el reciente caso en el que le negó becas a todos los atletas en la rama acuática.

Ellos trataron de respaldarse con sus logros en el Campeonato Mundial de Fukuoka, en donde se obtuvieron grandes resultados; a pesar del intento, se les continuó negándoles la devolución de las becas debido a que no pertenecían a ninguna federación, lo que parece irónico, ya que la CONADE fue quien desintegró a la Federación Mexicana de Natación en primer lugar. Fue así como el Comité Olímpico defenderá los atletas acuáticos, debido a las irregularidades que la CONADE no supo manejar.

Nota. El gráfico representa el porcentaje de respuestas a una encuesta realizada hacia la afición mexicana con respecto al deporte olímpico. Créditos: Alberto Durán Pérez

En el país, no es novedad que el apoyo sea bajo por parte del gobierno hacia los atletas, es así como en una encuesta realizada al público mexicano, que en su mayoría es aficionada al deporte olímpico, un 83% conoce a más de un atleta, el cual haya pagado sus propios viáticos para representar a México en competiciones internacionales.



En un año tan importante para el deporte nacional, el apoyo debe ser enorme, si se quieren lograr resultados favorables para la comunidad mexicana. Tomando en cuenta esto, con cifras publicadas por la CONADE, se dispondrán de una cantidad de dos mil 637 millones de pesos para el apoyo hacia los siguientes Juegos Olímpicos.

Monto que Ana Gabriela Guevara ha dicho es suficiente para solventar todos los gastos que se presentarán en la preparación hacia París, sin embargo, el ex atleta y anteriormente diputado del PAN Rommel Pacheco, contradijo a Ana Gabriela Guevara por el presupuesto para CONADE.

¿Es suficiente para prepararse para los Juegos Olímpicos?

Con la razón de que para una justa olímpica es sumamente poco para poder lograr resultados favorables, recordando el apoyo que existía en el pasado hacia el deporte, el cual llegó a ser de siete mil 500 millones de pesos, una cantidad con gran diferencia a lo que el día de hoy presenta la CONADE, de esta manera, muy probablemente los resultados, no lleguen a ser los deseados para la comunidad mexicana.



¿SERÁ SUFICIENTE PARA MEJORAR?

Tomando en cuenta los resultados obtenidos y los que se esperan obtener, hay que considerar cómo es que se trabaja deportivamente en el país. también. Javier Balseca, especialista en marketing deportivo, y catedrático en la Universidad Anáhuac, utiliza el término “educación deportiva” para referirse al aprendizaje y la práctica del deporte, menciona que México carece de esta educación. Comenta que la práctica del deporte a edad temprana, viene solo por ciertos intereses, además que realizarla a un alto nivel, es complicado y el apoyo se da por parte de los padres.

“En el país se nota un claro desinterés por la práctica del deporte, comparado con otros países, como lo es Estados Unidos, donde el apoyo comienza desde temprana edad, y se desarrollan talentos a futuro”. “no hay país que alcance para detectar el talento”. -Javier Balseca

Sin embargo, Javier menciona a su vez que, dejando en claro que no siempre habrá apoyo para todos, pero el mínimo apoyo que se dé, es de mucha ayuda para el futuro de los atletas. Se tiene en cuenta en la afición y en los expertos que con un mejor apoyo deportivo, se podrían obtener mejores resultados de cara a los eventos a nivel mundial.

Podría ser de clase mundial

Tomando en cuenta todos los factores en los que México se ha visto involucrado en el entorno deportivo, con la mira fija hacia París 2024, aún estamos lejos de ser una potencia, pero también, podemos ver que el deporte mexicano, es una rama en la cual se tiene mucho potencial, y que si se toman las decisiones correctas, podremos llegar a conseguir los resultados que tanto se exigen en el país.

Así bien, la afición mexicana, fiel a su estilo, seguirá apoyando a aquellos atletas que día con día entrenan para ser los mejores, y con expectativas altas, esperamos logren el mejor de los resultados. Es así como se debe ver el deporte mexicano, no como un gasto, sino, como una inversión.



