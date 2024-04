Liga MX: Martín Anselmi apuesta por la esencia y el protagonismo en Cruz Azul

Aunque Rodolfo Rotondi aseguró que lo principal es seguir adoptando la idea de Martín Anselmi, el técnico llevó a otro nivel las prioridades de Cruz Azul pues aseguró que así lo demanda la institución: “debemos ser protagonistas”, dijo.

Previo al partido ante Puebla, el técnico de La Máquina redondeó los principales objetivos de su equipo en este cierre de fase regular, donde aseguró que tanto la idea de juego como la posición en la tabla son aspectos igual de importantes para el club, con su esencia como medio, sin importar dónde se juegue.

FOTO: Especial

“En los últimos tiempos no lo venía siendo, por lo que en cada partido intentamos que Cruz Azul sea protagonista”, manifestó el estratega argentino en conferencia de prensa en La Noria. “Tenemos que ir a ganar, pero después puede pasar cualquier cosa porque estos es futbol”, agregó.

La Máquina está a un triunfo de amarrar la clasificación a la fase final, y puede conseguirla en esta Jornada 15, misma que arranca en el quinto puesto con 26 puntos, tres por debajo de los líderes, Toluca y América, y a dos del Monterrey. Sin embargo, por debajo le acecha el Pachuca, a sólo un punto de distancia, y con un par de unidades también está Necaxa y Tigres, de ahí la importancia de sumar tres puntos en La Angelópolis.



FOTO: Especial

“En los tres partidos que quedan tenemos esa obligación de ser competitivos, de controlar el partido, de pensar en el arco rival la mayor parte del tiempo posible, y si además podemos convertir ese pasado en éxitos, muchísimo mejor”,dijo de cara a los compromisos ante los Camoteros, Atlas y el actual líder, Toluca.

Quedar como uno de los cuatro primeros del torneo, le aseguraría a Cruz Azul cerrar en casa al menos la ida de los cuartos de final, aunque Anselmi consideró que, aunque los resultados no han sido los mejores de visita, no ve mucha diferencia a cuando juegan en casa: “No se modifica nuestra esencia con la localía. No baja nuestro rendimiento de visitante o de local, hablo de rendimiento, no de resultados. Y ahora vamos a Puebla a reflejar nuestra esencia en el campo”, destacó.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el Puebla vs. Cruz Azul?

Los camoteros del Puebla reciben a La Máquina de Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc este viernes 12 de abril, en duelo correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2024. La transmisión de este encuentro puede seguirse a través de Azteca 7, Fox Sports y ViX Premium.

