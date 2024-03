7 Veces Adiós, el musical mexicano que llegó en medio del Covid-19, celebra dos años con función especial

Luego de dos años de estar ininterrumpidamente en cartelera, la obra musical mexicana “7 Veces Adiós…un musical hecho con el corazón (roto)”, celebra el éxito que ha tenido pese a que llegó en uno de los momento más complicados para los espectáculos no solo en México sino en el mundo entero.

Y es que, “7 Veces Adiós” llegó a uno de los teatros más famosos de la capital mexicana, en 2022, cuando apenas la humanidad entera iba retomando su vida luego de la inminente y arrasadora llegada del COVID-19, sin embargo, y pese a todos los miedos que sus productores tuvieron, hoy, dos años después de su primer función celebran el gran éxito de esta historia en donde se narran los problemas de una pareja.

Cumple 2 años en cartelera.

Foto: IG @sietevecesadios

¿Cuándo se celebran dos años de “7 Veces adiós”?

Como lo mencionamos anteriormente, este musical el cual fue hecho con el corazón roto fue estrenado en marzo de 2022, el montaje llevó poco más de un año, pues desde el 2020 comenzaron a trabajar en ella, pero, por la pandemia tuvieron que posponer un tanto su estreno.

Desde la primera función, se dieron cuenta que “7 Veces Adiós…un musical hecho con el corazón (roto)”, era una obra músical que logró conectar con el público desde la primera escena.

No puedes perderte esta historia en los teatros de la CDMX.

Foto: IG @sietevecesadios

Y es que, si eres fanático de las historias de amor, no debes perderte esta obra maestra, pero eso sí, recuerda que no todos los cuentos tienen un final feliz, esta puesta en escena está pensada para todo aquel que ha vivido una relación de pareja y que las cosas no salen tal cual las planeas por mucho amor que haya entre los dos.

Lo que comenzó como un sueño para Alan Estrada y Salvador Suárez, hoy no solo es una realidad, sino que ha rebasado sus expectativas, pues a dos años de la primera función, Siete Veces Adiós actualmente cuenta con tres producciones simultáneas en cartelera.

Así como lo lees, “7 veces adiós” cuenta con funciones fijas en Ciudad de México, además de una de gira alrededor del país, y la versión Él y Él, todos los jueves en la capital del país.

¿Quiénes actúan en “7 veces adiós”?

El elenco actual de esta gran obra de teatro esta conformada por los siguientes talentos: Natalia Téllez, Vince Miranda y César Enríquez, ellos se presentan en la CDMX.

Mientras que los protagonistas de la obra en la gira de la República son: Andrés Palacios, Erika de la Rosa y Valeria Vera; y en la versión “Él y Él” disfrutarás de la actuación de Jesús Zavala, Martín Saracho y Mónica Huarte.

Jesús Zavala es parte del elenco de "Él y Él"

Foto: IG @sietevecesadios

En “Siete Veces Adiós” han participado actores y actrices a lo largo de dos años de estar en cartelera como: Fernanda Castillo, Gustavo Egelhaaf, Paulette Hernández, Pierre Louis, Ana González Bello, Nacho Tahhan, David Chocarro, Sylvia Sáenz, Carlos Ferro, Alejandro Calva, Cuauhtli Jiménez, Zuria Vega y Ana Brenda Contreras.

Un musical atípico que al igual que el amor mismo solo intenta recordarnos que estamos vivos y que amar es un salto al vacío que siempre vale la pena, aunque nos parta el alma.

¿En dónde y cuándo disfrutar de la función de aniversario?

Será este domingo 10 de marzo en el Teatro Ramírez Jimenez a las 19:00 horas tiempo de México, se sabe que habrá muchas sorpresas por parte de la producción e incluso podrás celebrar junto con el elenco comiendo una rebanada de pastel en la que podrías llevarte un premio.