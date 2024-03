Era de Aries: estos son los 6 signos del zodiaco que serán inundados con riqueza y suerte del 29 de marzo al 8 de abril, según la astrología

La astrología es una de las materias de mayor consulta popular de los últimos años. Las personas gustan de saber cuáles son los momentos indicados para tomar decisiones importantes, tales como invertir, mudarse, viajar o jugársela por amor. En esta nota, te contamos cuáles son los 6 signos del zodiaco que serán inundados con riqueza y suerte del 29 de marzo al 8 de abril.

Aries

Tus proyectos personales y laborales tendrán buena suerte esta semana. Todo trabajo trae su recompensa. Has sacrificado mucho para llegar donde estás, es momento de disfrutar de los logros obtenidos. En el amor, una tregua te llevará a ti y a tu pareja a reflexionar sobre todo lo compartido en el último tiempo, y decidirán darse una nueva oportunidad.

Éxitos laborales para aries en esta temporada. Fuente: Freepik

Géminis

El universo conspira a tu favor. Tendrás un ingreso de dinero extra que no estabas esperando. Es un buen momento para iinvertir y darse algunos gustos como salir a comer y viajar. Comparte más tiempo con tu familia, has trabajado mucho y te extrañan en casa.

Leo

Es momento de viajar. Por ahora no será la gran travesía que soñabas, pero será un viaje inmersivo donde cambiarás la perspectiva con la que ves la vida. En ese viaje conocerás grandes personas de las que aprenderás mucho. Disfruta el momento, para luego regresar a tus tareas habituales renovado.

Virgo

Has pasado por situaciones complicadas estos meses, pero nada que no puedas superar. Busca apoyo en tus amigos, ellos no te abandonarán. Abril llega con grandes noticias en cuanto al amor y a la salud. Por un lado, conocerás a una persona con buena energía que te impulsará a concretar proyectos pendientes. Y por el otro, los temas de salud que aquejaban a tu entorno, se solucionarán.

Propuesta romántica para los escorpianos. Fuente: Freepik

Escorpio

Los nacidos bajo el signo de escorpio serán muy afortunados en el amor y en el dinero. Una propuesta romántica que esperaban hace tiempo está a punto de hacerse realidad. Además, tendrán un golpe de suerte en los juegos de azar. Dichosos ustedes, los más bendecidos del horóscopo para esta temporada. ¡Adelante!

Sagitario

Tu vida marchará con prosperidad, porque así lo has predestinado. Las personas agradecidas merecen cosas buenas. Ten cuidado con algunos gastos que puedan desequilbrar tus finanzas. La vida te sorprenderá con la presencia de personas maravillosas. Además, un ascenso en el trabajo está cerca de concretarse. ¡Ve por él!

