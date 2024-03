Neto Coppel canta "El Corrido de Mazatlán" con Grupo Firme tras polémica por prohibición de bandas sinaloenses

En medio de la polémica medida por regular la presencia de bandas sinaloenses en las playas de Mazatlán, el cantante mexicano Eduin Caz a través de redes sociales informó que este viernes 29 de marzo tuvo una reunión con el empresario Neto Coppel para hablar sobre el tema.

En un videoclip se observa el momento en que el intérprete de "Ya Supérame" "pacta" con el magnate para que los músicos sinaloenses sigan trabajando en el Malecón de Mazatlán, una actitud diferente a la que tuvo hace unos días, donde calificó que el género "era demasiado escandalóso".

"Que viva la banda, la fiesta y Mazatlán, que sigan nuestras raíces, gracias amigo Neto Coppel por entender el trabajo de nosotros los músicos", escribió el cantante

Las bandas sinaloenses desean seguir tocando en las playas

Foto: Especial

Eduin Caz canta "El Corrido de Mazatlán" con Neto Coppel

En una serie de videos que compartió el cantante mexicano, se observa a él y su hermano Jonny Caz arribando a la residencia de Coppel en un vehículo de golf. Segundos después comienza a tocar la banda sinaloense y el líder de Grupo Firme toca la puerta del inmueble.

"Ya llegamos Neto, ábrenos, que dicen que no te gusta la banda", se escucha decir a Eduin de forma burlona

Lo que le puso el toque peculiar al video fue que, tras llegar a un acuerdo donde los músicos locales tuvieran permiso de tocar en las playas de Mazatlán, el empresario Coppel sacó su guitarra e hizo un dueto con Eduin Caz para interpretar "El Corrido de Mazatlán", una de las canciones más representativas del estado de la autoría del fallecido José Alfredo Jiménez.

Usuarios critican la acción de Eduin Caz

A pesar de que Eduin Caz trató de limar asperezas sobre el tema, fueron los mismos usuarios de Instagram quienes criticaron la acción del cantante, incluso lo calificaron como ridículo e incesario, ya que fueron los músicos de Mazatlán quienes a través de su movilización lograron frenar la medida de los hoteleros.

"Ahora Eduin se va a creer el héroe de Mazatlán", "Yo me sigo preguntando, porque se le tiene que pedir permiso a ese señor", "Entiende Neto, tú no eres el dueño de Mazatlán" y "No pos wow, cuando se necesitaba ayuda nadie apareció, ahora que los músicos lo arreglaron todos se quieren parar el cuello", fueron algunos comentarios.