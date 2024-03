Aprende el sencillo método para alcanzar la felicidad, según el hombre más feliz del mundo

Matthieu Ricard es un escritor, fotógrafo, traductor y monje budista que, con el pasar de los años, ha ganado gran popularidad por su estilo de vida y ahora revela algunas claves para alcanzar la felicidad, según sus vivencias. Nació en París en 1946 y ha realizado numerosas investigaciones científicas sobre la felicidad y la compasión. Vale mencionar que ha sido calificado por la comunidad científica como "el hombre más feliz del mundo".

Para Ricard, la felicidad es "una forma óptima de ser que resulta del cultivo de muchas cualidades fundamentales como el altruismo, la compasión, la libertad interior, la resiliencia, el equilibrio emocional, el equilibrio interior y la paz interior. A diferencia del placer, todas estas cualidades son habilidades que pueden cultivarse mediante la práctica y el entrenamiento de nuestra mente". Te revelamos cuál es su método para que puedas alcanzar ese estado ideal.

Este es el método de Ricard para alcanzar la felicidad

Te revelamos cuáles son las claves que propone Matthieu Ricard para alcanzar la felicidad. Una de ellas es cultivar la sabiduría y la bondad. De acuerdo con el monje, además de invertir tiempo de habilidades productivas, también sería importante invertir en adquirir este bien que es el más importante pero menos valorado. Otro aspecto está relacionado con el altruismo, “es la única manera de realizar simultáneamente el bien de los demás y el nuestro propio” expresó el monje en una entrevista.

El monje asegura que el gran reto de este siglo será la devastación provocada por la naturaleza como consecuencia del cambio climático. Por ese motivo, debe fomentarse la conciencia y cuidar la naturaleza, ya que esto asegura la propia existencia y bienestar. Respetar y cuidar el medio ambiente es importante para alcanzar la felicidad.

Otra enseñanza de parte de Ricard, es sobre el no apego, que no consiste en privarse de todo lo bueno que existe, sino en que este no sea el objetivo principal de la vida. En este sentido, el monje budista indica que atarnos a las cosas, a las personas o a ciertas circunstancias es lo que más causa dolor, por lo que es importante no encadenarnos a nada y aprender que todo es pasajero.