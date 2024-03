Romina Poza define las tendencias primavera-verano y arranca su camino en la actuación

Creciste rodeada del mundo de la televisión con tus papás, Mayrin Villanueva y Jorge Poza, ¿en qué momento dices yo quiero también actuar?

Fue un proceso difícil, la verdad estaba llena de limitaciones y de miedos. Y yo solita me mentía al decir, “no, yo no quiero hacer eso”, hasta que me gradué de prepa, me metí a estudiar cine y empecé a decir que quería ser modelo. Mi mamá un día me sacó de una clase y me dijo, “a ver Romina, lo que estás haciendo no es lo que quieres hacer, tú quieres actuar”. Y le dije, “pues la verdad sí, pero me da miedo”. Y me dijo, “no, hazlo, inténtalo”. Dije, ok, está bien, lo voy a intentar y si no, bueno, ya veré qué estudiar. Y así fue como empecé mi camino, que no es hace tanto, pero la verdad lo estoy gozando muchísimo y ha sido una carrera de muchísimo aprendizaje y un camino de muchísimo amor y paciencia.

¿Cómo lograste vencer ese miedo? ¿Cuál fue tu primer reto?

Esa patada de, ok, sí, lo voy a hacer, fue mi mamá, cuando habló conmigo, y lo primero que agarré fue una película, de Navidad, y fue mi primer todo. Fue la primera vez que estuve frente a una cámara dentro de ficción, donde yo tenía mis propios libretos, porque claro, como tú dices, estuve rodeada de cosas así, y a mi mamá le había ayudado muchísimas veces a pasar líneas y lo conocía, pero no siendo yo la que iba a estar parada ahí.

¿Cuál es tu mayor reto actoral hasta ahora?

La pena. La verdad es que la pena ha sido un enemigo constante con el que he tenido que luchar porque hay muchas veces que los personajes hacen cosas que yo, Romina, nunca haría. Entonces romper con eso y entender que no soy yo, que es una ficción, ha sido un reto importante.

Y de este reciente proyecto que estás todavía grabando, Tú vida es mi vida, ¿qué es lo que más has disfrutado de tu personaje?

Pues todo, la verdad es un personaje muy bonito que me ha enseñado muchísimas cosas, pero lo que más agradezco es el aprender un poco y empaparme del mundo del lenguaje de señas (pues su hermano Teo, en la telenovela, es sordo), ha sido un viaje súper bonito y muy mágico.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado tus papás?

Han sido varios, pero creo que el más importante para mí ha sido la confianza, el yo estar segura de mí cuando estoy en escena y cuando estoy a segundos de que me digan "acción", porque la verdad es que me sigue dando muchos nervios estar ahí parada, a pesar de que me puedo saber muy bien la escena, me sigue moviendo cositas. Estar yo segura de mí es un consejo que valoro muchísimo que me lo hayan dado y otros que son llega puntual, llega estudiada y ser respetuosa.

¿Qué es lo que más te gusta de contar diferentes historias?

Que puedo jugar a hacer algo que en mi vida pensaría que podría hacer, es un poco lo que hablaba de la pena, hay muchas cosas que tengo que hacer que yo no haría y eso es divertido.

¿Es difícil mantenerte fiel a ti misma en esta industria?

Híjole, no sé, creo que depende de la persona, pero hablando de mí, que afortunadamente he tenido un proceso psicológico, que voy a terapia y tengo esa parte de desarrollo personal, y pues un poco entendiendo cómo funciona la inteligencia emocional, no, no ha cambiado la esencia de lo que soy en absoluto, al contrario creo que lo que siempre intento mostrar en mis redes sociales es lo que soy yo, sin pretensión y sin absolutamente nada, pero puedo imaginar que si no estás bien centrada y no estás bien, en un lugar seguro contigo, sí puedes caer en cosas que no tendrías por qué.

¿Cuál es tu sueño?

La verdad me gustaría llegar a hacer cosas grandes como actriz, películas grandes e historias que marcan el cine, eso me gustaría llegar a hacer.

EL ESTILO DE ROMINA

¿Cómo describes tu estilo?

Es cómodo, es sencillo y podría decir que un poco minimalista.

Si entráramos a tu clóset, ¿qué es lo que más podríamos encontrar?

Yo creo que t-shirts o jeans oversize y moños.

¿Tienes alguna prenda que te guste mucho usar para estos días de calor?

Me gustan mucho los overoles aguaditos, como de lino o de algodón porque creo que te visten mucho.

¿Cuál es el mejor consejo de moda que te han dado?

Menos, es más.

¿Tienes algún accesorio que nunca pueda faltar?

Los aretes.

HA DICHO

PIEZAS CLAVE

SHORTS

Es momento de mostrar las piernas, los shorts cortitos serán un must para esta primavera.

HIGH-RISE

Los pantalones de tiro alto protagonizan esta temporada y alargan la silueta.

CRAFT

Los textiles que nos evocan a lo artesanal y tejidos cobran vida en diversas prendas como chalecos.

METÁLICOS

Ya sea en lentejuelas o textiles como el lamé, en plateado o dorado, estos tonos continúan su reinado. Opta por llevarlos en vestidos largos o midi.

TONOS TIERRA

Los colores beige, marrones y verde olivo son un básico en el clóset y te sacarán de cualquier apuro para crear un look clean.

CHALECOS

Esta prenda se ha convertido en una pieza muy versátil para crear outfits que van desde lo más sport hasta algo más formal. Opta por uno con detalles o en color hueso para combinar con todo.

